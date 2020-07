Když se dvojčata Lea a Zoe narodila, byla stejná jako jiná miminka. Nic nenasvědčovalo tomu, že je s nimi něco v nepořádku. Lea byla od počátku velmi klidná, její sestra naopak dávala najevo nespokojenost pláčem. Podobně jako většina miminek.

U prvně jmenovaného děvčátka se začaly autistické rysy projevovat dříve. „Bylo to zhruba v době, kdy začala chodit, tedy asi v patnácti měsících. Běhala po místnosti z rohu do rohu a třepotala ručičkami. Také rovnala věci a hračky do řad neustále dokola, jinak si hrát neuměla. Byla samotářská a neměla ráda dotyky,“ vylíčila maminka dvojčat Veronika Juránková.

U Zoe se nemoc začala projevovat až ve dvou a půl letech. Holčička nemluvila, často se zlobila, přestala mít zájem dění kolem. „V přítomnosti Ley měla vždy záchvaty paniky. Později jsme přišli také na to, že se hodně leká, bojí se zvuků, i běžná konverzace více lidí v jedné místnosti byla pro ni trauma a vyústila v šílený afekt,“ popsala Juránková.

Zdroj: archiv spolku FreeRunHelpRodina vyzkoušela canisterapii. U obou holčiček má tato forma terapie velice pozitivní efekt. Po téměř roce schůzek s asistenčním psem se Lea více otevřela blízkým i okolí a Zoe dokázal pes nadchnout pro nejrůznější aktivity.

To byl důvod, proč se pětice holek z Bobrové z charitativního spolku FreeRunHelp, rozhodla pomoci a zajistit částku potřebnou na výcvik asistenčního psa. Charitativní pomoc jim není cizí, v minulosti se holky z Bobrové osvědčily již několikrát. „Každý rok pořádáme tradiční charitativní závod FreeRun, letos šlo již o pátý ročník. Za celé naše fungování jsme pomohly psímu útulku ve Žďáře nad Sázavou a v Polné, Dennímu Stacionáři Rosa v Bystřici nad Pernštejnem, Dominikovi – klučinovi na vozíčku s částečným ochrnutím pravé části těla, Járovi – chlapci ze sociálně slabší rodiny, Charitnímu domovu na Moravci, Nikolce – holčičce s cystickou fibrózou nebo Martinovi – tetraplegikovi. A teď pomáháme autistickým dvojčátkům Lee a Zoe,“ nechala se slyšet Pavla Roháčková ze spolku spolku FreeRunHelp.

„Historicky jsme společně vybraly sumu v celkové výši 552 949 korun,“ dodala.

Výcvik asistenčního pejska Besta, který byl pro holčičky vybrán, vyjde na čtvrt milionu korun. „V tuto chvíli činí díky projektu Vyzvi se!, závodu FreeRun20 a jiných sbírek vybraná částka 205 297 korun. Konkrétně ze závodu to bylo 68 850 korun,“ informovala Roháčková.

„Pár korun“ na výcvik asistenčního psa stále ještě chybí. Potřebnou částku chtějí holky zajistit pomocí projektu Vyzvi se!, do něhož se může zapojit každý. „Jsou to měsíční výzvy, které všechny motivují k co nejlepším sportovním výkonům. Jde o unikátní projekt svého druhu v České republice a jeho cílem je vytvořit pozitivní změnu ve společnosti, a zároveň zajistit rozvoj všech ostatních. Součástí každého našeho projektu je vždy charitativní činnost. Každý, kdo splní svůj cíl, který si zvolil na daný měsíc, automaticky podpoří aktuální příběh částkou padesát korun,“ vysvětlila Roháčková.

Čtyřnohý psí kamarád už je u svých nových paniček. „Best úspěšně splnil zkoušku na asistenčního psa a začátkem července byl předán do rodiny s dvojčátky Leou a Zoe. Je to běžný postup, aby mohl pomáhat co nejdříve,“ poznamenala Roháčková.