Jak dlouho tancujete v chase?

Letos to bylo osmým rokem. Začal jsem v chase tancovat docela pozdě oproti jiným začínajícím členům chasy, kteří tancují od patnácti nebo šestnácti let. Já jsem začal v pětadvaceti v roce 2015, když byl hlavní stárek Martin Šmídek, což je jeden z mých velice dobrých kamarádů, který mě nakonec přemluvil. Hodně dlouho jsem váhal, jestli jít nebo ne, takže to bylo hlavně na jeho popud.

Kdy jste se dozvěděl, že budete hlavní stárek?

Už v průběhu loňských hodů mě hlavní pár trošku přemlouval. Poprvé ten návrh zazněl na hodové dozvuky, takže v polovině září. Potom jsme s Pájou řešili, jestli do toho půjdeme. Já jsem se trochu zdráhal, protože je to velká zodpovědnost a hodně práce. Nakonec jsme si řekli, že to přijmeme, pokud by nám rychtáře dělal konkrétní pár, Žákovi, kteří souhlasili. A finální rozhodnutí padlo začátkem roku, kdy jsme se potkali se Žákovými už oficiálně.

Co všechno má hlavní pár na starosti?

Staráme se o chasu, to znamená o osmdesát lidí, po dobu dvou měsíců. Dvakrát týdně je máme učit besedy, potom organizovat hodové akce, komunikovat s městem a Klubem kultury ohledně průběhu hodů, připravovat hodový týden, zvaní na hody, stavbu máje a mimo to i řešit půjčování krojů a podobně. Nakonec se to nakupí tolik, že toho je dost přes míru a hody vyplňují celé ty dva a půl měsíce času. S Pájou jsme měli mnohdy pocit, že neřešíme nic jiného.

S čím jste měli nejvíc práce?

Té práce bylo relativně hodně celou dobu a každý jsme si užili něco trochu jiného, protože jsme neorganizovali oba všechno. Pro Páju bylo asi nejtěžší zařizování ohledně krojů a pro mě řízení samotných nácviků. V průběhu léta toho nebylo málo, ale ani úplně přespříliš. Když přišel hodový týden, tak jako kdyby ten vlak zrychlil asi třikrát. Všechno se dávalo dohromady a povinností byla spousta. Těžce jsem odškrtával jeden úkol za druhým a když už jsem měl pocit, že je to hotové, tak se objevilo plno dalších věcí, které bylo potřeba udělat.

Kdy ty organizační starosti opadly?

Oba s Pájou jsme si mysleli, že odpadnou s hodovou nedělí, což se vůbec nestalo. Pokračovalo to dál ještě do poloviny týdne, kdy byly hodové dozvuky, ale i po nich ještě dobíhaly věci, které jsme museli zařídit. Řešili jsme finance, taky kroje a věci, které jsme měli rozpůjčované, a ztráty a nálezy. Myslím, že to bylo koncem září, kdy se odevzdaly kroje. To byla asi poslední akce nebo starost, kdy jsem měl pocit, že už to ze mě opravdu opadlo.

Z čeho jste měl největší strach?

To se měnilo s přicházejícími starostmi a událostmi. Asi bych vyzdvihnul dva momenty. Jeden byl při postavení máje, aby hned nespadla, udržela se tam celý týden a nikomu se nic nestalo, což se povedlo. Druhý strach byl, abych dobře odříkal krátkou veršovanou básničku na podiu. Celou hodovou neděli jsem si ji přeříkával, a nakonec jsem ji stejně zkazil, aspoň mi to tak přišlo.

Jaké jste řešili organizační komplikace? Byly nějaké problémy?

Největší komplikace byla při hodové neděli, kdy úplně nevyšlo počasí a možná i následkem toho, byla rozladěná kapela, která nám na pódiu hrála trošku něco jiného, než hrát měla. Ale jinak jsem neměl pocit, že bychom měli nějakou velkou překážku. V jednu chvíli mi přišlo, že budeme mít problémy s májí, že to řešíme na poslední chvíli, ale nakonec všechno dobře dopadlo.

Teď ještě něco zařizujete?

Ještě jsme nás čeká poslední akce, což je promítání fotek. Je to příležitost se ještě jednou potkat a ty hody zhodnotit. Jenže nakonec jsme to z podzimního termínu přesunuli až na jaro. Kromě toho nás čeká ještě jedna věc, a to je předání našeho vedení někomu jinému.

Na hodovou neděli jste musel rychle rozhodnout, jestli se bude tancovat v dešti nebo se vystoupení chasy odloží. Jak jste se rozhodoval?

Asi jsem úplně nezvažoval všechna pro a proti. V danou chvíli mi to přišlo nejlepší, když už se stejně rozpršelo a byli jsme mokří. Někam se schovávat nebo program přerušovat mi přišlo zbytečné. A i přesto, že nám pár členů chasy onemocnělo, tak nemám pocit, že by na to někdo vzpomínal špatně. Naopak většina členů chasy a potom i obecenstva kvitovala, že jsme tam zůstali a že jsme to odtancovali.

Cítíte se teď pořád jako hlavní stárek, když jste jím oficiálně až do léta?

Jak se to vezme. Jakmile opadne hodový rej a ty věci kolem, tak už mi pocit hlavního stárkovství přijde daleko menší. Spíš to vnímám, když se potkáme s chasou, v tu chvíli asi ano, protože pořád jsme s Pájou organizátoři, dokud to někomu nepředáme. Ale jinak je ta role už menší než předtím.

Užil jste si roli hlavního stárka?

To je těžká otázka. Byly chvíle, kdy už bylo něco udělané a měl jsem možnost vypnout a užít si to s ostatními. Ale protože jsem to organizoval, tak jsem měl tendenci spíš přemýšlet nad tím, jestli ještě něco není potřeba. Víc jsem si ty hody užíval vždycky v roli řadového člena chasy hlavně z toho důvodu, že jsem nemusel řešit právě ty věci kolem. Na druhou stranu si myslím, že kdybych tancoval i příští rok, tak si to užiju o to víc, protože už vím, co za tím stojí. Budu toho vážit daleko víc než dřív.

Chtěl byste si to zopakovat, kdyby byla ta možnost?

Z určité stránky ano, protože by to byla výzva, abych to mohl udělat lépe. Ale na druhou stranu to říkám teď, ve chvíli, kdy už to nemám na starosti. Ten stres, aby všechno bylo nachystané, už opadl a jsou to možná trošku takové silácké řeči. Kdyby to byla otázka kladená bezprostředně po hodech, tak bych řekl, že ne. Pro ten kolektiv, který tam byl, ano, ale pro ty starosti ne.

Jak celkově letošní hody hodnotíte?

Hodnotím je hodně pozitivně. Těch starostí bylo hodně a nedokázal jsem se tak uvolnit, abych všechny akce prožil s čistou hlavou. Ale celkově mě hody bavily a jsem moc rád, že jsem potom zpětně slyšel pozitivní ohlasy, což je pro mě asi největší odměna, že se to těm lidem, o které jsme se starali a se kterými jsme spolupracovali, moc líbilo. A rychtářskému páru se to taky moc líbilo, což bylo jedním z našich cílů.

