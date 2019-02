Žďár nad Sázavou – Nevěřícně koukali policisté do automobilu odstaveného před žďárskou policejní služebnou. Hledač pokladů jim přivezl nevybuchlou nebezpečnou munici z druhé světové války.

Ilustrační foto. | Foto: Karel Hutr

„V neděli po osmnácté hodině přijali policisté oznámení o nálezu munice. Dvaadvacetiletý muž našel kolem půl šesté večer u Baslova rybníku nedaleko obce Sázava za použití detektoru kovů munici z druhé světové války. Poté ji naložil do svého vozidla a převezl ji na parkoviště u obvodního oddělení ve Žďáře nad Sázavou,“ řekla policistka Monika Pátková.

Policisté na místo přivolali pyrotechnika, který určil, že se jedná o dvě tříštivé protiletadlové střely německé výroby s autodestrukcí a jednu tříštivou protiletadlovou střelu ráže dvacet milimetrů. „Protože pyrotechnik konstatoval, že převoz této nevybuchlé munice do expozitury v Brně by byl nebezpečný, do dalšího opatření ji bezpečně uskladnil ve skladovacích prostorách obvodního oddělení,“ uvedla Pátková. Nebezpečné střely v pondělí dopoledne pyrotechnik odborně zlikvidoval na zajištěném pozemku města v místě zvaném Vetla.



„Důrazně apelujeme na občany, aby s nalezenou municí žádným způsobem nemanipulovali. V případě nálezu munice a podezřelých předmětů je třeba zajistit místo proti pohybu dalších osob a neprodleně nález oznámit policistům. Další postup vždy určí přivolaný pyrotechnik. Manipulace s municí a její přenášení na jiné místo, může být velmi nebezpečné,“ varuje policistka Pátková..