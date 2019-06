Velké Meziříčí - Hlavní uzavírka mostu Vysočina na dálnici D1 ve Velkém Meziříčí potrvá od 29. června do 8. září. Řidiči budou jezdit v režimu dva pruhy jedním směrem a jeden pruh druhým. Uzavírka zkomplikuje dopravu ve městě. Firma Metrostav dokončila hlavní práce na středním dělícím pásu. Modernizace D1 je hotová ze tří čtvrtin. Na setkání s obyvateli města pod mostem to v sobotu řekli zástupci Metrostavu a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Na akci přišlo přes 100 lidí.

Dálniční most Vysočina. | Foto: Deník / Helena Zelená Křížová

Most, který na 144. kilometru D1 překlenuje údolí řeky Oslavy, je nejvyšší most na dálnici. Je dlouhý 425 metrů, vysoký 77,5 metru a široký 29,5 metru. Most firma rozšíří o 75 centimetrů v každém směru a zesílí hlavní nosní konstrukci. Opravu úseku dálnice mezi exity 141 a 146 u Velkého Meziříčí, skoro šesti kilometrů D1, dělá firma Metrostav a dokončit ji má do dubna 2021. Náklady jsou 1,58 miliardy Kč bez daně.