„Momentálně se zpracovává studie, na kterou naváže projekt, počítáme, že nejpozději do léta by mohl být hotov. Od toho se pak bude odvíjet odhad finančních nákladů, které budou na obnovu památkově chráněného domu potřeba. Chceme se samozřejmě poohlédnout po nějaké vhodné dotaci, protože podobné rekonstrukce nebývají levné,“ vyjádřil se svratecký starosta František Mládek. Předběžný odhad je zatím kolem deseti milionů korun.

V přízemí obnoveného domu by pak mohla sídlit radnice, čímž by zároveň byla vyřešena i bezbariérovost, protože nyní se do svrateckého úřadu musí po schodech. Patro by zase posloužilo pro stálou expozici malířů Vysočiny, která by uvolnila místo v muzeu, a konat by se tam mohly také výstavy. „Ostatně pan Karel Balíček byl malíř, takže by se to vyloženě hodilo, navíc malíři ke Svratce vždycky neodmyslitelně patřili, A historicky cennému domu by se tím vrátila jeho bývalá krása,“ podotkl starosta.

Uvnitř je dům podle zástupců města zachovalý – stálo by tak za to uchovat například některé podlahy nebo dlažbu, přesto ale bude třeba zrekonstruovat střechu, okna, vnitřní rozvody, fasádu a hlavně odizolovat budovu kvůli vlhkosti. Objekt byl přestavěný a rozšířený koncem 19. století, jeho spodní část je ale starší. Kdysi v něm fungoval koloniální obchod s železářstvím a sklady, později také prodejna zeleniny.