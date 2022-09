Do Telče se opět sjeli majitelé historických aut i ti, kteří se na takovou techniku rádi podívají. Zájem o prohlédnutí si několika desítek aut a motorek do roku výroby 1990 byl značný. Zahrada u Muzea techniky praskala ve švech, v úzkých uličkách mezi zaparkovanými vozy se proplétali muži, ženy i děti.

V Telči si dali dostaveníčko majitelé legendárních motorek Norton. Podívejte se

Někteří vedli debatu o historických autech, jiní si všímali spíše estetických detailů. „Podívej, kdo v tom autě sedí,“ říká jedna z maminek svým dětem a ukazuje do okénka Citroënu 2CV přezdívaného „kachna“. Na zadních sedadlech jsou totiž tři plyšové kachničky. Nejednou pak museli rodiče napomenout své děti, aby se aut nedotýkaly.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Ani tentokrát nechyběly odměny pro tři z účastníků a pak už se konvoj vozů následovaný motocykly vydal na tradiční vyjížďku s překvapením. Pořadatelé jen řekli, že se pojede směrem na Pelhřimov, mezi účastníky se ale proslýchalo, že cílem bude tentokrát Třešť. „Mohli by nám to říct předem, jel bych zkratkou a auta si vyfotil na cestě,“ uvažoval Jan Svoboda, který se mezi auty procházel s foťákem. „Krásně to zní, když jsou ta auta v pohybu, zvláště když zahřmí motor téhle bestie,“ mrkne na opodál stojící Pontiac Firebird. A pak se dál věnuje sledování technických detailů vozů, které mají často větší hodnotu než úplně nové modely.