Soutěže se účastní například Telč, město s cenným historickým jádrem. „Loni se podařilo dokončit celkovou obnovu domu číslo popisné 66 na náměstí Zachariáše z Hradce. Nachází se v něm Dům dětí a mládeže. Chtěli jsme vytvořit odpovídající zázemí pro aktivy, kterých se účastní stovky dětí. Zároveň došlo k propojení s telčským podzemím a vznikly nové výstavní prostory pro veřejnost. Dále se díky Programům regenerace městské památkové rezervace a zóny opravilo i šest dalších památkových budov,“ rekapituloval starosta Roman Fabeš.

Města, která soutěží o titul Historické město roku 2020



* Havlíčkův Brod

* Jaroměřice nad Rokytnou

* Jemnice

* Moravské Budějovice

* Přibyslav

* Telč

S opravami kulturních památek nezahálí ani v Havlíčkově Brodě. „Každoročně dochází k opravě několika kulturních památek v městské památkové zóně. Postupně celkovou obnovou prochází i celé historické jádro města. V loňském roce jsme dokončili obnovu pěti měšťanských domů na ulici Dolní/Žižkova a altán v parku Budoucnost. Pokračujeme i v restaurování lunetových obrazů. Celkem jich je pětačtyřicet a doposud je zrenovovaných sedmatřicet kusů. Aktuálně rekonstruujeme i kostel svaté Kateřiny,“ vyjmenovala mluvčí Havlíčkova Brodu Alena Doležalová.

Z Havlíčkobrodska soutěží i město Přibyslav. „V loňském roce Římskokatolická farnost Přibyslav zakončila výrazné investice na plášti kostela Narození svatého Jana Křtitele, což byl náš důvod pro přihlášení. Zároveň probíhá i rozsáhlé restaurování v interiéru kostela. Mezi další lákadla v našem městě určitě patří hasičské muzeum v zámku, věž nebo sbírka zapalovačů, která je k vidění v městském muzeu,“ sdělil starosta Martin Kamarád.

O titul Historického města se uchází i Jaroměřice nad Rokytnou, kde zrekonstruovali budovu bývalého kláštera servitů. „Šlo především o opravu střechy. Dělníci museli kompletně vyměnit střešní tašky včetně nového laťování. Oprava byla nakonec mnohem náročnější než se předpokládalo, protože při demontáži jsme zjistili, že střešní krytina je ve špatném stavu a rozpadá se. Proto jsme ji museli vyměnit celkově. Dále se opravy týkaly i krovových konstrukcí, okapů se žlaby a poškozené fasády štítu,“ popsala Lucie Dohnalová z jaroměřické radnice.

Kromě Jaroměřic se z Třebíčska účastní i Moravské Budějovice a Jemnice. Vítěze krajského kola určí odborná komise. „Zvolí jej do konce ledna a postoupí do celostátního kola. Zároveň obdrží z programu regenerace sto tisíc korun a pamětní list. Do konce března 2021 budeme znát celkového vítěze soutěže, který se stane držitelem titulu Historické město roku 2020 a získá hlavní cenu jeden milion korun,“ prozradila Ilona Ampapová z Národního památkového ústavu.