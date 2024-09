Minule získali Piráti nejvíce hlasů hned po hnutí ANO, letos se nedostali přes pět procent a zastupitelstvo tak opouští. Volilo je 6 533 lidí, potřeba bylo o necelých sedm set hlasů více. „Nezastírám, že výsledek je hluboko pod očekáváním nejen u nás, ale i celostátně. Aktuálně to řeším s vedením pirátské strany. Víc k tomu nyní nemám co říct,“ řekla jednička Hana Hajnová.

Odmítla ale, že by bylo lepší nechat změny ve stavebním řízení na celostátní úrovni až na říjen. „Nemám ráda politiku, že kdo nic nedělá, nic nezkazí,“ odpověděla. „Můžu hodnotit to, co jsme odvedli v rámci Kraje Vysočina a tady mám svědomí čisté. Udělali jsme maximum toho, co jsme měli ve svém programu, splnili jsme spoustu cílů, které jsme si vytyčili,“ dodala.

Dobrou práci coby hejtman odvedl i Vítězslav Schrek. Voliči to ocenili celkem 5 599 preferenčními hlasy. Pro srovnání jich měl Miloš Vystrčil 2 564 a Martin Kukla 2 897, nikdo další se nad dva tisíce nedostal. Schrekova ODS získala v koalici s TOP 09 a Starosty pro občany téměř dvaadvacet procent, což je jedenáct křesel. To by byl sám o sobě dobrý výsledek, ale k pokračování stávající koalice by bylo potřeba ještě o jedno více.

V neděli ráno pak hejtman informoval, že jeho role hejtmana končí. „Moc si vážím vás všech, kteří jste nezapomněli na to, co s naší zemí a s naším národem udělali v minulosti komunisté a čeho všeho jsou v současnosti schopni populisté a extremisté,“ prohlásil a poděkoval kolegům za spolupráci.

Oblibě u voličů se těšila také krajská koordinátorka BESIP Veronika Vošická Buráňová, čtyřka kandidátky. „Za standardní situace bychom si říkali, wau, dvadvacet procent, s tím jsme spokojení. Kandidátka byla dobrá, kvalitní, ale asi nikdo nepočítal s tím, že se nedostanou Piráti a hlasy se rozhodí takovým způsobem,“ okomentovala výsledek a litovala, že kvůli povodním nemohla strana dojet kontaktní kampaň. Ona sama uspěla v krajských volbách hned na první pokus, zdůraznila ale, že bude muset poměrně striktně odlišovat BESIP a politiku.

Do zastupitelstva se naopak nedostal jihlavský primátor Petr Ryška, je druhým náhradníkem. „Nemrzí mě to. Mohu se naplno věnovat své práci primátora,“ okomentoval výsledek. Pochopitelně ho zajímaly výsledky v Jihlavě, kde měla koalice ODS, TOP09 a Starostů pro občany necelých 30 procent, vítězné ANO přes 32. „Je to dobrý výsledek. Lidé nám pořád důvěřují, fandí a hlasy jsme dostali. Obrovský kus práce ale udělal Víťa,“ ocenil primátor hejtmana.

Nyní začne povolební vyjednávání, v ODS není velká vůle spolupracovat s hnutím ANO, jeho lídr Martin Kukla ale nevylučuje spolupráci s nikým. „Chceme prosazovat náš program. Ten je, vrátíme vám to, co vám Fialova vláda vzala, a na tom trváme. Budeme hledat takového koaličního partnera, abychom se mohli domluvit na průniku programu a prosazovat ho,“ řekl.

Deník zajímalo, jestli je ochotný spolupracovat opravdu s kýmkoliv, tedy i se stranami z vládní pětikoalice, na kterých nenechá ve svých komentářích nit suchou. „Nevylučujeme spolupráci de facto s nikým, jsme připraveni jednat se všemi,“ zopakoval Kukla ve chvíli, kdy bylo sečteno přes osmdesát procent hlasů. Krátký komentář po sečtení všech hlasů však novinářům dát odmítl, musel jednat.

Na jednání se chystá i Adam Joura. Jeho Starostové pro Vysočinu získali čtyři mandáty, o dva méně než posledně. „Z výsledků jsme zklamáni, ale teď se hraje o budoucnost. Analýzami, co za výsledkem stojí, se budeme zabývat později,“ sdělil po volbách. Jednat bude ochotný s každým kromě komunistů, SPD a Trikolory.

Uspěli i lidovci, lídr Pavel Janoušek i Vít Kaňkovský s největším počtem preferenčních hlasů ale v době sečtení všech hlasů už jednali o možné koalici a jejich komentář k výsledkům se nepodařilo získat.

Do zastupitelstva se dostala také koalice SPD, Trikolora a PRO, má dva mandáty. Podle očekávání se v zastupitelstvu udrželi sociální demokraté, ti mají tři křesla. „Bohužel musím říct, že jsem v sociální demokracii od listopadu 1989 a jsme jediný kraj, kde se sociální demokracie dostala do zastupitelstva pod značkou Socdem. To je mi opravdu líto,“ uvedl náměstek hejtmana Vladimír Novotný. Strana bude jednat se všemi a začne už v neděli. Lídrem vyjednávání za sociální demokraty bude Jiří Běhounek, bývalý hejtman, který je stále mezi veřejností velmi populární.