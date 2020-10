Během jednání u kulatého stolu se Piráti, občanstí demokraté se Starosty pro občany, lidovci, sociální demokraté a Starostové pro Vysočinu domluvili a podepsali memorandum o spolupráci pěti stran. Deníku to ve středu ráno potvrdil Vítězslav Schrek, který se stane hejtmanem. "Vítězslav Schrek má zkušenosti, nepochybně bude dobrým hejtmanem," prohlásil lídr Starostů pro Vysočinu Lukáš Vlček.

Co se radních týká, zatím je známý jen půdorys. "Půjde o paritní zastoupení," uvedl Schrek. ODS a STO budou mít hejtmana a radního, KDU-ČSL budou mít náměstka a radního, Piráti první náměstkyni a radního, i Starostové pro Vysočinu budou mít náměstka a radního, pro ČSSD to představuje druhého náměstka a uvolněného zastupitele.

Hana Hajnová bude dle svých informací nyní stát o gesci regionálního rozvoje, o oblasti druhého radního se bude ještě jednat. "Jednoznačně jsme deklarovali, že bychom stáli ještě o další gesce, na tom bude hodně záležet i jméno radního. Personální obsazení rady bude odpovídat odbornosti, abychom v radě odvedli kus práce," vysvětlia Hajnová. Široká koalice by podle ní měla usnadnit jednání zastupitelů.

Jiří Běhounek v zastupitelstvu zřejmě zůstane

Druhý náměstek za ČSSD by měl mít oblast zdravotnictví. "Myslím, že jím zůstane Vladimír Novotný," odhadl krajský předseda a exministr práce a sociálních věcí Petr Krčál. Personální záležitosti zatím sociální demokraté neprobírali, dosavadní hejtman Jiří Běhounek by ale měl podle všeho zůstat členem zastupitelstva. "Je současně také poslanec parlamentu, až do příštího roku. Nevylučujeme, že bude kandidovat znovu," dodal Krčál.

Po dvanácti letech se do vládní koalice dostanou i lidovci. "Byl to jeden z úkolů, který jsme si před krajskými volbami dali. Zatím vše nasvědčuje tomu, že se to podaří," potvrdil lídr Vít Kaňkovský. Kdo bude náměstkem není zatím jisté. "Čekáme na výsledek druhého kola na Žďársku, kam postoupil jeden ze zvolených zastupitelů Josef Klement. Finální sestavení jmen uděláme začátkem příštího týdne," řekl. Lidovci se budou ucházet o gesci majetku a financí, sociálncj věcí, zdravotnictví a případně školství. "Nebráníme se jednání o jiných gescích, ale toto jsou priority," doplnil.

Spokojenost s novou koalicí i hejtmanem neskývá ani Vlček. "Myslím si, že je to stabilní široká koalice. I když má pět subjektů, o to více bude tlak na kvalitu zastoupení v radě. Bude větší důraz na argumentaci jednotlivých témat," řekl s tím, že i když jeho uskupení vyhrálo v Pacově nadpoloviční většinou, přesto jako starosta skládal radu koaličně.

Zatím není jasné, kteří zvolení zastupitelé z řad Starostů pro Vysočinu zasednou v radě, jisté ale je, že by měly opustit svá křesla na radnicích či na magistrátu. "Jsme otevření dalším jednáním, na radnicích jsou nám blízké oblasti regionálního rozvoje, školství, financí a životního prostředí," vybral z možných gescí Vlček.

Podle Kukly rozhodly pokyny z Prahy

Lídr hnutí ANO Martin Kukla je výsledkem zklamán. "Nezvítězil zdravý selský rozum, ale vítězi voleb bylo jeho vítězství ukradeno poraženými," prohlásil a ostrá slova volil i nadále: "ODS od začátku nerespektovala naše vítězství – kmotrovská politika z devadesátých let se v nich nezapře. Všem poraženým chybí základy slušného a seriózního jednání a nerespektují absolutně výsledky voleb."

Předem domluvená koalice podle Kukly dala jasně najevo, že ji nezáleží na Vysočině, ale poslušně se řídila pokyny z Prahy. "Mrzí nás, že prvním krokem této vznikající koalice je navýšení politicky placených funkcí v době ekonomické recese," všiml si lídr hnutí ANO a slíbil, že on se nikdy nenechá zaprodat ve svůj vlastní prospěch.

Deník zajímala i možná kumulace funkcí. "Nejde dělat nic jiného než hejtmana," je přesvědčený lídr občanských demokratů, který by však v jihlavském zastupitelstvu jako neuvolněný zastupitel chtěl zůstat. "Jsme u Pirátů, my uvolněné funkce nekumulujeme," potvrdila Deníku i Hajnová a v podobném duchu hovořil i Kaňkovský.

Pod memorandum se podepsali Hajnová, Miloš Vysrčil za ODS, Karel Janoušek za STO, Kaňkovský, Krčál, Zdeňka Marková za SKN ED a Vlček za STAN. Stojí v něm, že strany do jednadvacátého října ve spolupráci připraví návrh na rozdělení resortů radních a také návrh koaliční smlouvy.

Tu bude ale možné podepsat až potom, co proběhne možné přepočítávání hlasů. O to chce požádat koalice Pro TOP Vysočinu, která se do zastupitelstva nedostala o jediný hlas.