Hejtman Vysočiny Vítězslav Schrek považoval od začátku jednání vyhlášení nouzového stavu za správné. „Kraje nebyly zřízeny a nejsou tu od toho, aby řídily boj s pandemií, která má celosvětový dopad,“ uvedl již v pátek.

„Lidem je nutné říci pravdu, popsat naléhavost situace, kdy stále hrozí přetížení zdravotnického systému. Už dlouhé týdny jsou zavedena tvrdá opatření, přesto jsme v číslech nákazy téměř nejhorší v Evropě,“ doplnil v neděli.

I přes žádost o nouzový stav Schrek chce, aby byly jasně stanovené podmínky, mezi které patří mimo jiné řízený návrat dětí do škol od prvního března, přijetí podmínek pro pravidelné samotestování zaměstnanců firem, postupné otevření obchodů nebo například umožnění volnočasového sportování a kulturních akcí. Podle hejtmana je třeba posoudit účinnost a efekt jednotlivých opatření.

Co Asociace krajů České republiky požaduje:

- vyhlášení nouzového stavu na dva týdny

- urychlení projednání návrhu nového pandemického zákona

- návrat do škol od prvního března, nejprve žáci a studenti posledních ročníků, následně další

- zařazení zaměstnanců škol do očkovací strategie

- kultivaci krizových opatření v oblasti obchodu, služeb, kultury a amatérského sportu

- zajistit podmínky pro samostestování ve firmách do prvního března

- zrušit omezení úředních hodin institucí veřejné správy od 15. února

- pravidelná týdenní jednání o krizových opatřeních