Žďár nad Sázavou - Hazard na území Žďáru zakázala vyhláška, která je účinná už od 1. října loňského roku. Na svou stovkách takzvaných videoloterijních terminálů se ale stále hraje.

Vyhláška o úplném zákazu hazardu ve Žďáře nad Sázavou je účinná od října 2014. | Foto: VLP/Vladimír Šťastný

Tyto přístroje může zrušit jen Ministerstvo financí, které jejich provoz povolilo. Provozovatelé terminálů se však proti zrušení licence mohou odvolat, a v praxi této možnosti využívají. Správní řízení se tak protáhne až na několik měsíců.

„Výherní hrací přístroje povolené městským úřadem činnost ukončily. Lednová kontrola potvrdila, že jsou vypnuté nebo už v provozovnách nejsou. Kdy budou ovšem odstraněny či vypnuty všechny videoloterijní přístroje, to nelze odhadnout," nechal se slyšet žďárský místostarosta Josef Klement.

Podle Klementa se provozovatelé odvolávají k nejvyšší instanci Ministerstva financí, takzvané rozkladové komisi. „Rozkladová komise zasedá jednou za čtvrt roku. V dubnu tedy očekáváme rozhodnutí o prvních automatech ve Žďáře," informoval místostarosta Klement.

Zdlouhavý proces

Zakázat fungování výherních přístrojů, jejichž provoz povolilo Ministerstvo financí, je složitější než v případě automatů původně povolených městem. Po nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky, která ve Žďáře zakázala hazard, zahájili úředníci z Ministerstva financí se čtrnácti provozovateli výherních přístrojů ve městě správní řízení.

„Kdy rozhodnutí o ukončení provozu povolených zařízení nabudou právní moci, to odhadnout nedokážeme. Provozovatelé během řízení využívají všech zákonných možností a opravných prostředků. Zkušenosti z jiných měst jsou takové, že správní řízení o ukončení provozu zařízení může trvat až jeden rok," popsal situaci Jan Havlík, tajemník městského úřadu. Podle místostarosty Josefa Klementa se aktuálně ve Žďáře jedná o 196 hracích automatech čtrnácti provozovatelů.

Vyhlášku o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města schválilo žďárské městské zastupitelstvo začátkem září. Oslovení lidé zrušení hazardu ve Žďáře vesměs vítají. „Je to jak v Kocourkově, máme zákaz, ale automaty jedou dál. Ale hlavně že vyhláška platí, a jednou ve městě nebude žádný jednoruký bandita," komentoval Karel Nováček.

Proti hazardu se v létě Žďárané aktivně postavili peticí za referendum, jež by o osudu hazardu ve městě rozhodlo. Podle iniciátora Jana Šeda snahu o vypsání referenda podnítila dosavadní nečinnost zastupitelů ve věci úplného zákazu hazardu. Petice radní „rozpohybovala", připravili vyhlášku a zastupitelé ji schválili.

Radnice však dostala i „protipetici" od lidí, kteří se naopak svým podpisem vyjádřili pro zachování heren. Odůvodnili to tím, že jde o zachování pracovních míst v těchto podnicích.