Bez vody byl na začátku týdne také Tomáš Špaček. Ten má v Ostrově nad Oslavou firmu, která se stará o chlazení. „Bez vody jsem se musel obejít jak já, tak i firma. Všichni jsme to ale zvládli. Nejhorší na tom bylo, že jsme museli zůstat bez kafe. V úterý sice vodu už mohli pouštět, jenže prskala z kohoutku,“ popsal své zkušenosti místní. Starosta Ludvík Martínek Deníku vysvětlil, co za havárií stálo.

V Ostrově havárii předem plánovali a počítali s ní. Čekali na ni totiž tři roky a využili ji k odkalení uzávěru na vodovodu. Poblíž řeky Oslavy má městys odkalovací ventil. A ten se snaží opravit a vyměnit. Starosta Martínek podotkl, že havárii museli náhle zařídit, aby lidé nadále dostávali čistou vodu. „Nestalo se, že by nám někde něco prasklo a nevěděli jsme o tom. K žádným škodám nedošlo,“ ujistil.

Dále starosta dodal, že obecní úřad byl také odstavený od vody. „Také nás to omezilo. Ale bylo potřeba jeden ventil preventivně opravit. Čekali jsme na to tři roky. Bylo těžké sehnat schopné lidi. Když se pak objevila možnost, vyřešili jsme to rychle pomocí havárie. K žádné katastrofě však nedošlo a šlo to hladce,“ sdělil Martínek.

Někteří obyvatelé při havárii volali na úřad, protože voda stékala po silnici. „Jedna paní se nám ozvala s tím, že voda teče na Líškách. Překvapilo ji, když to viděla. Z odkalovacího ventilu poblíž silnice totiž vytékala voda. Ale stékala dolů rovnou do kanálu, tak to bylo v pořádku a k ničemu nedošlo. Paní jsme vysvětlili, že se nemusí ničeho bát. Že to máme pod kontrolou. Jinak jsme žádné stížnosti nezachytili,“ řekl Ludvík Martínek k plánované havárii vodovodu.

Starosta ještě doplnil, že když budou do budoucna odkalovací filtr u řeky Oslavy potřebovat, tak už jsou připravení. „Když ho budeme někdy muset otevřít, tak už to půjde. Preventivně jsme to vyřešili. Zabezpečili jsme lidem nadále pitnou vodu,“ uzavřel.