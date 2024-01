Problémy s vodou řeší od pondělního večera v Křižanově na Žďársku. Voda ve Školní ulici vyvěrá na silnici. Výuka na tamní škole pokračuje beze změny. Žáci a zaměstnanci však využívají vodu z cisterny.

Místostarosta Křižanova Miroslav Juračka Deníku řekl,, že zatím neznají přesnou příčinu nehody. „Prasklo tam potrubí a voda vyvěrá na silnici. Podrobnosti ale budeme muset teprve zjistit. Týká se to jenom Školní ulice. Zatím voda ještě neteče. Ale doufáme, že se to podaří dneska spravit a bude to opět v pořádku,“ poznamenal v úterý třicátého ledna místostarosta s tím, že naposledy řešili havárii vodovodu loni v Novém Sychrově.

Ředitel základní školy Daniel Ubr uvedl, že výuka normálně pokračuje.„Při cestě do školy jsme akorát na silnici míjeli velké množství vody. Tím zpestření končí. Máme k dispozici náhradní zdroj vody. Cisterna stačí k tomu, aby to školní režim nijak zásadně neovlivnilo. Nemuseli jsme výuku upravovat,“ ujistil ředitel.

