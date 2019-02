Ořechov, Ronov - Ve skutečnost proměnily první nesmělé plány na pořízení vlastního kalendáře dobrovolné hasičky z Ronova, místní části Ořechova na Velkomeziříčsku. Na chvíli se proměnily v modelky a vydaly kalendář na rok 2013 s vlastními snímky.

Osmičlenné ženské družstvo Sboru dobrovolných hasičů Ořechov-Ronov na Velkomeziříčsku nafotilo a vydalo kalendář na rok 2013. Jeho prodejem chtějí dívky podpořit hasičský sbor i si vydělat na hasičské vybavení. | Foto: Natalija Kapustejova

Při fotografování ovšem nikoli „mundúr" oblékaly, ale naopak jeho části svlékaly. „Už jsme uvažovaly loni, že si kalendář necháme udělat. Pro sebe. Že budeme mít něco hezkého na památku. Později nás napadlo, že bychom ho v této podobě mohly zkusit prodat, a kdyby byl zájem, vydělat tak něco na hasičské vybavení," prozradila Jiřina Havelková, jedna z členek družstva hasiček. Jak zároveň dále vysvětlila, chtějí tímto způsobem také propagovat místní sbor a hasičský sport jako takový. „Je to krásný sport a náš velký koníček, velmi nás to baví. Trénujeme šest let," doplnila Havelková.

Osmičlenné ženské družstvo Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Ořechov-Ronov vzniklo a začalo závodit v roce 2006. Nějakou dobu trvalo, než získalo žádoucí počet členek; některé teprve musely „dorůst" do ženského věku.

Ženy trochu „postrčili" i mužští kolegové, když komentovali, že „hasičky z vedlejší vesnice jsou v soutěži vždy první z jedněch". „Řekly jsme si, že bychom jim mohly vybudovat konkurenci," uvedla Jiřina Havelková.

Kdo si chce kalendář hasiček koupit, informace získá na e-mailu orechov-ronov-zeny@seznam.cz nebo na telefonním čísle 776 104 579. SDH Ořechov-Ronov má stránku i na facebooku.