„Přihlášeno máme zhruba dvacet sborů. Nově letos dojedou hasiči z Lukavce, z rodiště kněze Jana Davida, který tu rok působil. Přijedou i tři sbory ze Slovenska a minimálně jedni Poláci,“ uvedl starosta jamského hasičského sboru Petr Starý. Na soutěžící družstva čeká již tradičně také štafeta se specifickým úkolem, jamským překvapením. Co to bude tentokrát, nevědí zatím ani sami pořadatelé. „Překvapení většinou vymýšlíme krátce před samotnými závody a neprozradíme ho ani domácím,“ prozradil Starý.

Pořadatelé mají na letošní rok naplánováno několik novinek. „Letos poprvé se bude závodit v sobotu, vždy to bylo v neděli. Chtěli bychom využít, že se sejde tolik lidí, a strávit společně celý večer. Letos poprvé také bude večer hrát živá hudba, takže to protáhneme do zábavy až do nočních hodin,“ řekl Starý. Hrát a tančit se začne v 18 hodin po vyhlášení výsledků.

Bohatá je také nabídka občerstvení. Návštěvníci se mohou těšit nejen na uzené maso a klobásy, ale třeba i na grilovaný hermelín nebo palačinky. Co se počasí týče, připraveni jsou v Jámách na vše. „Jsme už bohužel zvyklí, že téměř každý ročník závodů proprší. Proto se už předpovědí počasí ani netrápíme, i když bychom ji samozřejmě uvítali co nejpříznivější,“ přiznal s úsměvem Petr Starý s tím, že bude pro soutěžící i diváky připravený dostatek krytých míst k sezení. „Akce se koná i za slunečného počasí,“ stojí však pro jistotu na pozvánkách.

AUTOR: Hana Kabrdová