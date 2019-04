„Komplikace v dopravě jsou dnes bohužel už od ranních hodin. Na dálnici havaroval větší počet vozidel. Den je pro všechny o něco náročnější, nejen pro ty, kteří zasahují v terénu, ale i pro ty, co dnes cvičí. A hlavně pro operační středisko, operační důstojníky a operátory tísňových linek. Situace je navíc ještě komplikovaná tím, že je poslední dubnový den a s tím spojené pálení ohňů, takže mnoho lidí ještě na operační středisko nahlašuje pálení. Je ale dobré cvičit i v takto hektickém čase, aspoň poznáme naše limity,“ vyjádřila se v úterý na místě plánovaného cvičení pod Harusovým kopcem u Nového Města na Moravě mluvčí vysočinských hasičů Petra Musilová.

V taktických cvičeních prověřují svou rychlost a akceschopnost všechny složky integrovaného záchranného systému poměrně pravidelně. Tentokrát se zapojilo na šest desítek hasičů, zdravotníků, policistů a strážníků. „Předem se dohodl námět, kterým je střet osobního vozu a autobusu s větším počtem zraněných osob. Tento scénář bývá pro cvičení hasičů častý, neboť musíme opětovaně zvládat nehody s větším počtem zraněných,“ uvedla Petra Musilová.

Hasiči museli zraněné z havarovaných vozů vyprostit a následně předat do péče zdravotníků. Na přesné plnění všech úkonů dohlíželi nejen předem určení rozhodčí, ale také vedoucí jednotlivých složek IZS. „Od nás se účastní pět výjezdových skupin a virtuálně zasahuje i letecká záchranná služba. A cvičí i zdravotnické operační středisko. Všichni plní to, co mají plnit a je to velmi organizované. Dobře funguje stanoviště třídění, ošetřování i odsunu,“ pochválila „své“ muže ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina Vladislava Filová.

Zdravotníci ani hasiči to se zraněnými, které představovali žáci a žákyně žďárské zdravotnické školy, neměli právě jednoduché. „Zranění“ se do svých rolí vžili natolik, že přítomným divákům několikrát předvedli i ukázkový hysterický záchvat. „Figuranti jsou nejen skvěle namaskovaní, ale i dobře předvádějí posttraumatické projevy. Celkově to cvičení oživilo, alespoň to nebylo jen statické,“ netajila se spokojeností Vladislava Filová.