Jen místo desítek metrů ve vzduchu zůstávají sportovci na zemi. Koště si však mezi nohama nechávají. Mudlovský famfrpál kombinuje házenou, rugby a vybíjenou. Představa vidět klání na vlastní oči láká Veroniku Binarovou. „Obecně fanda do sportů nejsem, ale tohle mě zaujalo. Famfrpál v mudlovském podání bude rozhodně zajímavá podívaná, o kterou by žádný mudla neměl přijít. Viděla jsem už i pár videí. Nemůžu se dočkat. A doufám, že ve stáncích naleznu i máslový ležák,“ přiblížila fanynka knížek Harryho Pottera.

Zdroj: Se souhlasem České asociace famfrpálu

Famfrpálové mistrovství diváci uvidí o víkendu jednadvacátého až dvaadvacátého října. Na koštěti se bude prohánět také Tomáš Dobřichovský. Ten pomáhal uspořádání turnaje ve Žďáře domluvit. „Město má ideální umístění. Leží totiž ve středu republiky a jsou tu dobré vlakové spoje. Navíc je tu i pěkné fotbalové hřiště,“ vysvětlil Dobřichovský. Ten sice ve Žďáře žije, ale reprezentuje brněnský tým.

Pravidla mudlovského famfrpálu. Pro zvětšení grafiku rozklikněte.Zdroj: Se souhlasem České asociace famfrpáluAčkoli bude Vysočina hostit nejslavnější kouzelnický sport, žádné místní mužstvo nejspíš nebude kraj reprezentovat. Žádný tým totiž v současnosti neexistuje. „Pokud by vznikl, bylo by to hezké. Ale zatím nevíme o tom, že by kvůli akci něco takového vznikalo,“ uvedl Dobřichovský. Podle něj by se však do budoucna mohlo na Vysočině zastoupení objevit. „Taková snaha tady je. Nový tým by byl pro famfrpál přínosem. Záleží ale na počtu aktivních lidí,“ předeslal.

Do Žďáru naopak zavítají týmy z Prahy, Plzně, Olomouce, Českých Budějovic nebo Brna. Právě Brňané v čele se svým trenérem a zakladatelem Ondřejem Hujňákem ovládli turnaj naposledy. Minulý rok podruhé porazili soupeře z Prahy. Právě hlavní město tehdy hostilo mistrovství mistrovství České republiky ve Famfrpálu „Poprvé to bylo u nás v Brně. Tentokrát na jejich domácí půdě, takže to bylo něco úplně jiného,“ řekl loni Deníku Hujňák.

Famfrpál přitom nebude jediné, co návštěvníci ze světa Harryho Pottera zažijí. Michal Škácha z České asociace famfrpálu láká i na doprovodný program. „Je to novinka oproti předchozím letům. V neděli po poledni si budou moci děti famfrpál vyzkoušet. Řešíme i další možnosti, jak divákům zážitek zatraktivnit. Podrobnější informace budeme mít v září,“ dodal s tím, že vstup na turnaj budou mít návštěvníky zdarma.

Pravidla famfrpálu:

Hrají proti sobě dvě sedmičlenná mužstva

Je tam brankář, tři střelci, dva odrážeči a jeden chytač

Jednotlivé pozice jsou od sebe odlišené barevnými čelenkami

Hraje se na travnatém hřišti o rozměrech 60×33 metrů

Na každé straně hřiště stojí trojice různě vysokých obručí

Všichni hráči musí být během hry na koštěti

Komu koště spadne, se musí vrátit ke svým obručím, aby mohl pokračovat