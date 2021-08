V gymnastice si každý, respektive každá, najde to své. „Je to spíše ženský půvabný sport. Učíme se základy držení těla, cvičíme s různým náčiním, jako jsou obruč, míč, kužele, švihadlo a stuha, a věnujeme se i baletní průpravě,“ přibližuje hlavní trenérka Michaela Křenková.

Zejména cviky na protažení a držení těla jsou teď po covidové pauze, kdy děti převážně seděly u počítačů, velmi důležité. „Musíme je trošku rozpohybovat, aby do sebe dostaly zpátky přirozený pohyb,“ komentuje Křenková.

Nováčkem ve skupině je například sedmiletá Noemi. „Chtěla jsem to zkusit, tak mě maminka přihlásila. Zatím se mi tu moc líbí,“ culí se malá princezna v růžové sukýnce.

Naopak jedenáctiletá Anetka už je zkušenou gymnastkou. „Už sem chodím sedm let a stále mě to baví,“ přidává se dívenka, mezi jejíž nejoblíbenější cvik patří propnutý cep. „Může to vypadat složitě, ale není, když to trénujete,“ dodává s úsměvem.

Anetka má navíc nakročeno i k titulu mistryně republiky. „V Třebíči děti chystáme na mistrovství republiky v estetické skupinové gymnastice, které se koná 19. září v Brně. A připravují se tam i některé holčičky právě z Bíteše,“ vysvětluje Křenková, pod jejímž vedením už několik dívek a žen titulů skutečně dosáhlo.

Michaela Křenková v Bíteši působí osmým rokem. Dříve gymnastky trénovala ve Spartaku, poslední rok je ve zdejším Sokolu. „Máme tady lepší podmínky. Chlapi se nás ujali a velmi nám pomáhají,“ oceňuje.

Jak dodává, zájem o gymnastiku je prý obrovský. „Chodí k nám téměř padesát holčiček od čtyř do čtrnácti let. Jsou rozdělené do tří skupin,“ uzavírá Křenková.