Obec chystá odprodej majetku, aby měla na zaplacení třicetimilionové sankce. Polovina z této částky je pokuta za nedodržení rozpočtové kázně, dalších patnáct milionů jsou penále.

„Situace se každý den mění. Finanční úřad nám teď vyhověl v tom, že zatím nic platit nemusíme. A to až do doby, než rozhodne trestní soud, kdo je za celou věc zodpovědný. Zcela zásadní pro obec bude rozhodnutí civilního soudu. Ten následně rozhodne, kdo to všechno zaplatí,“ uvedl starosta Fryšavy Mojmír Humlíček.

Obec začala v roce 2019 pod vedením tehdejšího starosty Josefa Fialy stavět kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Poté, co se zjistilo porušení podmínek dotace, dostala obec třicetimilionovou pokutu. Podle výroku žďárského soudu nerespektoval bývalý starosta podmínky uzavřených smluv. Po odvolání vrátil brněnský soud celou věc zpět do Žďáru.

Obyvatele Fryšavy rozdělila aféra na dva tábory. Jeden fandí novému starostovi, druhý naopak stojí při původním vedení obce. „Hádáme se, v dědině je to tak půl na půl,“ potvrdil fryšavský obyvatel Radek Veselský.

Současné vedení Fryšavy se snaží zajistit dostatek peněz pro případ, že by obec přece jen nakonec musela vyměřené sankce zaplatit. „Snažíme se šetřit, poslední tři roky se nám podařilo dosáhnout přebytkového rozpočtu. Schválili jsme také prodej opuštěné budovy bývalého obecního úřadu, a to včetně pozemku,“ sdělil Mojmír Humlíček.

Fryšava hodlá objekt, jenž v tuto chvíli nemá pro obec žádný význam, prodat zájemci, který předloží nejvyšší nabídku. „K tomu je ještě jedna přilehlá budova s jiným číslem popisným. Na zastupitelstvu jsme chválili prodej obou těchto nemovitostí. Před dvěma lety byla jejich cena odhadnuta na částku okolo dvou milionů korun. To by nám mohlo trochu pomoci,“ řekl starosta.

Nemovitosti určené na prodej jsou již nějakou dobu opuštěné. Obecní úřad byl v roce 2016 přestěhován do budovy kulturního domu. „Je dobře, že ten starý barák chce obec prodat. Ta budova nutně potřebuje rekonstrukci. Prodat ji, je nejlepší řešení. Budou z toho alespoň nějaké peníze,“ pochválil záměr obce Radek Veselský.