„Škoda že tu není sníh. Je týden před Vánoci a bílou nadílku člověk už nenajde. Všechno roztálo a zbyly jen zbytečky. Zima však zůstala,“ popisují manželé Jana a Michal Hugovi.

Přesto si trhy pochvalují. Navzdory tomu, že jsou na jejich vkus vyšší ceny. „Na druhou stranu si říkáme, že něco takového je jednou za čas, takže to nevadí. Navíc tím podpoříme místní farmáře a podnikatele. Za to nám to stojí. Není to tady naštěstí tolik komerční jako v Praze. Tady na člověka ještě dýchne kouzlo Vánoc,“ porovnávají manželé z Nového Města.

Větší chladno vyhovuje Josefu Pantůčkovi. Ten totiž prodává kožešiny a výrobky z nich. „Tržby jsou dobré. A kdyby byla ještě větší zima, bude to ještě lepší. Ale to by už mohlo některé zákazníky odradit,“ uvažuje trhovec.

I jemu však chybí sníh. „Člověk celý den sedí na místě. Takhle by aspoň bylo na co koukat. Takhle si aspoň člověk může s lidmi popovídat o všem možném. Trhy v Novém Městě určitě patří k těm lepším,“ hodnotí Pantůček.

Oblíbeným místem na náměstí, kam se lidé uchylují, patří koutek kováře Pavla Klimeše. A není to jenom kvůli nákupu výrobků.

„Oheň hřeje hezky od pasu nahoru, takže tam to nestudí. Když člověk pracuje a je v pohybu, taky se zahřeje. Jenže nohy většinou zůstávají na místě. Člověk to musí vydržet silou vůle. Ale dá se to zvládnout. Hlavně pro děti, které jsou okouzlené tím, jak dokážu z kovu něco vytvořit,“ přibližuje kovář Klimeš.

Video: Vánoční trhy v Novém Městě na Moravě.

O kousek dál prodává sladké i slané pochoutky Filip Barbe. „Všechno, co tu máme, je domácí. Lidé to mají rádi. A aspoň si mohou vybrat podle chuti, co jim nejvíce sedne. Nemáme tu nějakého skokana, který by byl vyprodaný,“ říká.

Nejobtížnější je pro něj vydržet několik hodin na místě. „V bundě mám nahřívací polštářky, jenže ty nevydrží věčně. A zákazníkům závidím, že si mohou všechno projít. Trhy vypadají fakt pěkně a rozmanitě. Já se moc ze stánku hnout nemohu,“ mrzí mladého prodejce.

Že stojí za to si všechno projít, potvrzují i manželé Hugovi. „Odnesli jsme si toho spoustu. Jak věcí, tak především jídla. Člověk tady sežene opravdu všechno od vajíček, uzeného, krůtího, ovoce nebo sýrů. Je tu všechno včetně atmosféry. Všechno až na ten sníh,“ dodává Jana s Michalem.

Zdroj: Deník/Zuzana Musilová (videokoláž)