/FOTO/ Děti a babičky a dědečkové. Dvě generace, které dělí roky a životní zkušenosti. Právě oni stáli modelem žďárskému fotografovi Milanu Šustrovi. Vznikl tak nový fotografický komplet, který navazuje na výstavu Souznění. Ta před pár lety „procestovala“ celou Vysočinu.

Výstava Souznění II. je otevřena ve Family Pointu ve Žďáře nad Sázavou. | Foto: Poskytl Milan Šustr

„Asi šest let po vzniku prvních fotografií, na nichž byli zachyceni senioři a děti do jednoho roku, jsme se znovu sešli s děvčaty ze žďárského Family pointu a rodinného centra Srdíčko. Přemýšleli jsme, co dál. Nabízelo se buď udělat něco, co by navazovalo na tuto výstavu nebo něco jiného,“ začíná popisovat zrod nové série tématicky laděných fotografií Milan Šustr.