Kamion se zrovna vrátil z Rumunska. „Když u něj řidič otevřel vrata, vyskákalo zevnitř několik neznámých osob. Rozeběhly se po areálu firmy a utekly ven směrem do ulice U Stadionu,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Na místo proto okamžitě vyjely policejní hlídky, psovod a příslušníci cizinecké policie. „Během hodiny se jim podařilo všechny čtyři podezřelé muže vypátrat a zajistit,“ pokračovala dále Čírtková.

Neměli u sebe žádné cestovní doklady. „Prokazovali se pouze dokumentem bez fotografie, ze kterého vyplývalo, že požádali o azyl v Rumunsku,“ informovala policejní mluvčí.

Jak policisté následně zjistili, šlo o tři Afghánistáne a jednoho Pákistánce. „Jejich věk se pohyboval od sedmnácti do sedmatřiceti let. Uvedli, že ze svých domovských zemí odešli z ekonomických důvodů,“ doplnila Čírtková.

Do Česka vstoupili bez povolení, a to navíc v době ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví proti zavlečením onemocnění Covid-19 na naše území. Museli proto test podstoupit po převozu do cel. „U všech byl výsledek negativní,“ komentovala Čírtková.

Jak následně Čírtková dodala, po provedení všech úkonu správního řízení budou všichni zadržení umístěni do některého ze zařízení pro cizince na území České republiky.