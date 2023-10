Popelářské auto vyletělo poblíž Velkého Meziříčí ze zatáčky a skončilo na poli. Tak nehodu popsal jednatel technických služeb Jaroslav Mynář. Kvůli tomu budou od čtvrtka 5. října v Meziříčí, Měříně i Křižanově svážet odpad v jiných časech než dosud.

Havarovaný popelářský vůz ve Velkém Meziříčí. | Foto: Se souhlasem Jaroslava Mynáře

Podle Mynáře potrvá omezení do konce října, než auto opraví. „Bouralo nám nové vozidlo. Máme ho jen dva roky. Musíme teď počkat na náhradní díly a s tím jsou trošku problémy. Poškozený je předek, náprava i chladiče,“ popsal.

Mynář dodal, že tak dlouho výluku ještě ve Velkém Meziříčí neměli. „Zbylo nám jen jedno svozové auto a to teď bude jezdit ve směnném provozu všechny trasy. Ve Velkém Meziříčí, Měříně a Křižanově zahájíme svoz ráno o půl čtvrté. V ostatních obcích pak budeme po jedné hodině odpoledne. Pokud lidé mohou, tak ať popelnice vystaví dříve a nenechávají to třeba na šestou hodinu, kdy jsou zvyklí. To už bude pozdě,“ doporučil vedoucí technických služeb.