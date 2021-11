Hřbitov byl před nedávnem rozšířený. Tak, aby tam bylo více míst pro uložení uren i pro pohřby do země. „Na hřbitově vzniklo asi čtyřicet nových hrobových a urnových míst. Tato kapacita by už měla být dostačující pro příštích dvacet let,“ informuje novoměstský starosta Michal Šmarda.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkS rozšířením hřbitova souvisí i plánovaná výstavba nové smuteční síně. Měla by nahradit tu stávající, která je umístěna v těsné blízkosti kulturního domu a podle mínění místních není už dávno dostatečná. „Nerad chodím na poslední rozloučení do novoměstské smuteční síně. Nelíbí se mi, a když je víc lidí, jsme tam namačkaní jako sardinky a špatně se tam dýchá," stěžuje si Miroslav Holemář.

Skutečnost, že je novoměstská smuteční síň nevyhovující, není žádnou novinkou. „Je to problém, na který se v Novém Městě poukazuje dlouhodobě. Smuteční síň je především nevhodně umístěná. A je tam pro větší pohřby málo místa. Lidé to kritizují už dlouhodobě,“ je si problému vědomý novoměstský starosta.

Město se proto rozhodlo postavit smuteční síň novou. Měla by stát hned pod katolickým hřbitovem. „Máme tam už vykoupené pozemky. A teď bychom chtěli vypsat architektonickou soutěž o návrh na novou smuteční síň,“ říká Michal Šmarda.

Architektonická soutěž bude vyhlášená ještě v tomto roce. „Měla by probíhat po celý příští rok. Projektování je pak naplánované na rok 2023. Pokud to zastupitelstvo schválí, pak výstavba začne v roce 2024,“ nastiňuje časový harmonogram Michal Šmarda.