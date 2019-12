„Snažil jsem se zachytit vztah dítěte a seniora, radost i vážnost v jejich tvářích, to, jak se navzájem podobají i odlišují,“ okomentoval Milan Šustr výsledek své práce s tím, že jeho záměr byl poukázat na význam mezigeneračního dialogu.

Senioři s dětmi v náručí evokují tradiční vztah vnoučat a prarodičů. Milých, laskavých a někdy také trochu rozmazlujících dědečků a babiček, kteří svým vnoučátkům nezřídka povolí i to, co by kdysi svým dětem nikdy nedovolili, jak často s úsměvem vzpomínají právě rodiče dnešních malých dětí. A právě o tento klasický vztah mezi vnoučaty a prarodiči je mezi veřejností zájem, neboť ne každý má možnost jej ve vlastní rodině skutečně realizovat. „Od září jsme chtěli spustit projekt Náhradní prarodiče, náhradní vnoučata.

Cílem tohoto projektu je pomoc rodinám, které nemají prarodiče, a zároveň seniorům, již zase nemají vlastní vnoučata, ale o kontakt s malými dětmi stojí. Bohužel jsme projekt kvůli nedostatku financí zatím museli pozastavit. Požádali jsme však o další grant a do konce roku bychom měli vědět, zda jsme byli úspěšní. Myšlenka spolupráce mezi rodinami s dětmi a seniory se nám moc líbí, nechceme se jí vzdát, zájemce už máme vytipované z obou stran,“ přiblížila Jana Kamarádová ze žďárského Family a Senior Pointu a zároveň vedoucí tamního rodinného centra Srdíčko.