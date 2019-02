Nové Město na Moravě - Dárek v podobě nových toalet dostali letos fanoušci novoměstských fotbalistů. Sami sportovci si nadělili nové šatny, sprchy, klubovnu, ale také pračky a sušičky na dresy.

Šatny, toalety i klubovna zářící novotou byly poprvé představeny veřejnosti. Fotbalisté si pro své potřeby zakoupili také nové pračky a sušičky. | Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

„Rok 2015 je pro nás významný tím, že uplynulo už sto patnáct let od založení organizovaného fotbalu v Novém Městě na Moravě. Rekonstrukce se podařila načasovat přesně na toto výročí," vyjádřil se předseda Sportovního fotbalového klubu (SFK) Vrchovina Jaroslav Michal. „A je to vlastně i čtyřicet let od doby, kdy se našim předchůdcům podařilo vybudovat kabiny, které my jsme nyní zrekonstruovali a rozšířili," dodal předseda klubu.

Pětimilionová částka na opravy, na níž se fotbalovému klubu podařilo získat z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy stoprocentní dotaci, byla městem doplněna o dalších čtyři sta tisíc korun určených na vybavení vnitřních prostor. „Už se nebudeme muset stydět ani před našimi soupeři, ani před našimi fanoušky. Hlavně na sociálním zařízení se čtyřicet let už projevilo opravdu hodně, takže změna k lepšímu je velmi viditelná," podotkl Jaroslav Michal.

Pro potřeby fotbalistů byly ze získaných peněžních prostředků zakoupeny také nové pračky a sušičky, které usnadní údržbu fotbalových dresů.

S rekonstrukcí zázemí novoměstských fotbalistů se začalo v polovině loňského září. „Probíhalo to poměrně rychle, v podstatě byla většina stavebních prací hotova už koncem loňského roku. Kolaudovali jsme 5. března," popsal průběh rekonstrukce Jaroslav Michal.

Část peněz fotbalistům ještě zbyla, i na ty už ale mají využití. Čekají je ještě další stavební práce. „Nyní máme v plánu dodělat venkovní rampu a schodiště do klubovny. Mělo by to být hotovo někdy v dubnu nebo v květnu," informoval předseda fotbalového klubu.

„Hodláme všechny získané peníze proinvestovat, areál si to už zaslouží," doplnil jeho slova místopředseda novoměstského fotbalového klubu Roman Wolker.

Členové Sportovního fotbalového klubu Vrchovina mají před sebou ale ještě jiné velké cíle. „Pokoušíme se uspět v dalším dotačním programu, chtěli bychom zrealizovat výstavbu tréninkového hřiště s umělým povrchem, které by mělo být umístěno pod sjezdovkou. A chtěli bychom také o něco rozšířit tribuny pro diváky. A ty stávající by si už taky zasloužily rekonstrukci," sdělil Roman Wolker.

Děti, mládež i dospělí

Nové zázemí ale není podle slov vedení fotbalového klubu to pro členy SFK Vrchovina to nejzásadnější. „Důležité je, že je fotbal v Novém Městě stále živý. Náš klub má tři sta osmdesát pět členů počínajíc předškolními dětmi a mládeží a dospělými konče. Řekl bych, že je to docela pěkný počet. Je mezi námi také hodně těch, kteří se o novoměstský fotbal starají, ať už jde o rodiče těch nejmenších, trenéry nebo vedoucí organizátory. Všichni si zaslouží poděkování," připomenul Jaroslav Michal.