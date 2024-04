Festival KoresponDance se letos uskuteční od 11. do 14. července a opět nabídne to nejlepší ze současného tance a pohybového divadla. Hlavní část programu se uskuteční ve Žďáře nad Sázavou. Kromě tanečních vystoupení se lidé mohou těšit na promítání filmů, na hudební show a tématické workshopy.

Zdroj: Youtube

Příznivci tvrdé muziky se letos mohou těšit na metalový festival Fajtfest 2024. Koná se od 3. do 6. července 2024 na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí a nabídne hudbu z žánrů hardcore, metalcore či numetal. Vystoupí například hvězdní P.O.D., Sick of it all nebo Cocotte Minute.

Tradiční a oblíbený festival se letos opět uskuteční také v Jimramově na Novoměstsku. Již pětatřicátý ročník festivalu Otevřeno Jimramov se odehraje v termínu 23. až 25. 8. 2024.

Potvrzené kapely pro Fajtfest 2024: P.O.D. USA Nu-Metal

WHILE SHE SLEEPS UK Metalcore

SICK OF IT ALL USA Hardcore punk

BETTER LOVERS USA Hardcore

ALPHAWOLF AU Metalcore

TALLAH USA Nu-Core

KNOSIS JP Experimantal Metalcore

SAMURAI PIZZA CATS DE Metalcore

ERRA USA Progressive Metalcore

DYING WISH USA Metalcore

SWORN ENEMY USA Hardcore

WORST BR Hardcore

ITHACA UK Metalcore

BLACK BOMB A FR Hardcore / Crossover

GROVE STREET UK Metalcore

a další…

Největší hudební festival v kraji Vysočina Fest, konaný tradičně na začátku července v areálu jihlavského letního kina, letos hlásí snížení vstupného. „Je to naše podnikatelské riziko. Nechtěli jsme desátý ročník nějak napálit, náklady nám rostou, ale rozhodli jsme se trošku zariskovat a o stovku oproti loňsku zlevnit,“ vysvětlil Pavel Vlašín z pořadatelského týmu.

V dubnu vyjde vstupenka za celý třídenní festival na 1750 korun, dá se koupit i na sobotu za 890 korun. Cena se přitom bude každý měsíc zvyšovat. Pořadatelé věří, že i příznivá cena pomůže opět vyprodat amfiteátr. Jinými slovy, že přijde přes deset tisíc lidí denně, což už Vysočina Fest opakovaně zažil.

Taneční cirkus KoresponDance rozpohyboval Žďár, podívejte se

Největší hvězdou letos bude skupina Kabát. Nebude hrát standardní hodinu, ale dvě hodiny bude to dle pořadatele plnohodnotný koncert se vším všudy, velká show. „Před koncertem Kabátu ještě bude speciální show, která završí tu desítku,“ připomněl Vlašín jubileum, které festival letos oslaví.

Areál bude postavený trochu jinak, než jsou tradiční návštěvníci zvyklí. „Chystáme změny. Stage bude opravdu obrovská, ledky budou mít speciální tvar a budou čtyři scény, ta jedna navíc nikdy dříve nebyla. Bude to celé takové vytuněnější, bude to mít slavnostnější ráz,“ poodhalil Vlašín.

Vstupenky rychle mizí v případě Bernard Festu. V Humpolci bývá tradičně naplněná maximální kapacita Horního náměstí, vejde se tam pět a půl tisíce lidí. „Zájem o vstupenky je letos vyšší než v předchozích letech, pokud tedy někdo uvažuje o tom, že by chtěl na Bernard Fest jít, neměl by nákup odkládat, navíc cena vstupenek se každý měsíc blíže k festivalu zvyšuje,“ připomněl mluvčí pivovaru Radek Tulis.

Letošní program festivalu, který se koná 21. a 22. června, je silný a podle pořadatele je těžké vybrat jen některé hvězdy. V pátek vystoupí Pokáč, Čechomor, Tři sestry, v sobotu potom The Tap Tap a Jaroslav Uhlíř, Olympic, Wanastowi Vjecy a Horkýže Slíže. Důležitá je i otázka, jak to bude s cenami občerstvení „Cena piva zůstává stejná,“ ujistil s úsměvem Tulis.