Žďár nad Sázavou – Sedmé Modré dny jsou minulostí. Multižánrový festival oslovil na Žďársku tisíce lidí. Jeho ředitelem i letos byl Tomáš Forýtek.

Tomáš Forýtek (uprostřed). | Foto: DENÍK/Josef Němec

Letošním tématem sedmého ročníku Festivalu Modré dny byl rasismus a xenofobie. Proč právě toto téma?

Každý rok reagujeme na aktuální dění ve společnosti. Chceme se věnovat nejpalčivějším problémům, které trápí nejenom Českou republiku, ale i celou střední Evropu. Vzrůstající extremistické tendence a zvyšující se počet rasisticky motivovaných útoků byl jedním z hlavních podnětů pro zvolení tohoto tématu. Velkým impulsem byl také drastický žhářský útok na rodinu z Vítkova. To, co se stalo Natálce a její rodině, je nepřípustné a takové věci se nesmí opakovat.



Co bylo na letošním ročníku nové? A jak ho celkově hodnotíte?

Historicky poprvé jsme udělili Cenu Festivalu Modré dny za celoživotní přínos v oblasti rasismu, kterou obdržel bývalý zmocněnec vlády pro lidská práva Petr Uhl a speciální cenu za umělecký přínos v této problematice, kterou dostal fotograf Jindřich Štreit.



V oceňování osobností budeme pokračovat i v dalších ročnících. Další novinkou byl šek v hodnotě pětadvaceti tisíc korun, který jsme poprvé věnovali konkrétnímu člověku, protože si to jednoznačně zaslouží. Pro Natálku z Vítkova jsme zřídili účet s číslem 339 555 339, kód banky 0800, na který mohou lidé dále přispívat. Na slavnostním koncertě jsme šek předali a lidé, kteří byli v sále a další, kteří festival podporují, začali posílat další peníze. V současné době tam je přes sto tisíc korun.



Poprvé jsme letos měli ministerskou záštitu ministra pro lidská práva a menšiny Michaela Kocába. Letošní téma rasismu podpořila celá řada uměleckých hvězd, jako je například Lucie Bílá, kapela MIG 21, Petr Bende, dále Gabriela Demeterová, herec Pavel Liška, kytarista Michal Pavlíček a desítky dalších. Festivalové výstavy se věnovaly hrozbám neonacismu a romské komunitě. Úspěšné byly i filmové projekce, které byly dvě denně. Na koncerty jsme pozvali děti z dětských domovů, výchovných ústavů a azylových domů na Vysočině. Letošní ročník byl nejkvalitnější a nejvíce navštívený.



Českou republiku postihla ekonomická krize, která se projevila v mnoha oblastech. Pocítili jste to při přípravě a konání festivalu také?

Vzhledem k tomu, že se společnost vyrovnává s ekonomickou recesí, tento stav se samozřejmě dotkl i festivalu. Díky naší píli a houževnatosti a podpoře nových partnerů se nám podařilo všechny překážky překonat. Mohli se o tom přesvědčit návštěvníci, neboť festival byl větší něž v předešlých letech co se týče časového rozsahu, programové nabídky a významnosti účinkujících. Zájem o spolupráci projevili noví partneři a ozývají se nám další osobnosti, které by se chtěli na festivalu podílet, protože to považují za skvělou věc.



Dát dohromady několikatýdenní multižánrový festival určitě není jednoduchá věc. Co všechno to obnáší?

Základem je mít kolem sebe výborný tým složený z profesionálů, spoustu podporovatelů a vstřícné okolí. Základní festivalový tým tvoří osmnáct lidí, dále máme přes osmdesát stabilních spolupracovníků v různých městech, z nichž většina s námi spolupracuje dlouhou dobu a samozřejmě máme spoustu dobrovolníků, kteří se podílejí na další organizaci.



Výborná spolupráce je také s ostatními městy na Vysočině, kde festival probíhá. Největší poděkování patří našemu dlouholetému generálnímu partnerovi, kterým je významná společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., člen skupiny RWE. Tato společnost sedm let festival podporuje a bez její pomoci by nebylo možné festival vůbec realizovat.



Máte už plány na další, v pořadí osmý ročník festivalu?

S koncem jednoho ročníku se rozbíhá práce na dalším. Mohu prozradit, že tématem Festivalu Modré dny v roce 2010 bude zákeřná nemoc AIDS, která je stále větší hrozbou i pro českou společnost. V září nově rozšíříme festival do Brna, v říjnu do Jihlavy a listopad a prosinec bude patřit Žďáru a ostatním městům na Vysočině. Doprovodný kulturní program bude ve vícero městech na Vysočině. Máme také v plánu na osmý ročník pozvat významnou zahraniční hudební osobnost, kterou Vysočina rozhodně nikdy nepřivítala. Festivalové novinky budou pravidelně zveřejňovány na www.modredny.cz od začátku ledna.

EVA FRUHWIRTOVÁ