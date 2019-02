Bystřice nad Pernštejnem – Dvůr farmy Eden v Bystřici nad Pernštejnem hostí v sobotu 21. a neděli 22. září historický první Slavnosti brambor.

Sobotní den zahájil poklepáváním základního kamene Centra zelených vědomostí, které vznikne přestavbou zmiňovaného zemědělského statku v blízkosti vlakového nádraží, bystřický starosta Karel Pačiska. Celým areálem se však od dopoledních hodin nesla vůně bramborových specialit. Návštěvníci mohli ochutnat například bramborové řezy plněné marmeládou, bramborový tatarák s topinkou, bramborové langoše, bramborové halušky se zelím nebo jen „obyčejný" bramborák. „Dala jsem si tatarák z brambor, protože jsem nikdy nic takového nejedla, a byl opravdu výborný. Hned jsem si řekla kuchaři o recept, který mi ochotně nadiktoval," poznamenala Hana Koukalová ze Žďáru nad Sázavou.

Zatímco ona ochutnávala dobroty, manžel se se synem mezitím svezli v kombajnu. Nechyběla odborná přednáška o odrůdách brambor či kuchařská show Petra Vramby z brněnské restaurace Sunset. Kolem poledne pak odstartovalo bramborové soutěžení, a to ve škrábání brambor na čas. Vítězka dostala elektrickou sekačku na trávu. A soutěžit se bude i v neděli, tentokráte v pojídání brambor na čas. Odvážlivci se budou moci porovnat s Maxijedlíkem z Vysočiny. Nedělní program startuje v 9.30 a skončí v 16.30 bramborovým dojídáním aneb Co dům dá, to sníme…

Reportáž ze Slavností brambor 2013 čtete v pondělním vydání Žďárského deníku.