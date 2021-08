Teď aktuálně organizuje v kostele pravidelné páteční sbírky na stavbu tamní chlapecké ubytovny. Ta bude součástí čtyřleté střední farní školy, u které už dříve pomohl postavit střechu. Farář tam jezdí pravidelně. „Každý rok tam strávím dva až tři týdny, abych přiložil ruku k dílu. Zase se tam chystám na přelomu ledna a února příštího roku,“ sdělil Kotík.

V tanzanské vesnici přispěl k lepší kvalitě vody díky instalaci filtrů. Místním také daroval pět traktorů, aby mohli hospodařit na polích. „Stroje jsem osobně předal do rukou místního faráře. Do té africké vesnice cestovaly v kontejnerech asi měsíc. Nejprve vlakem do Hamburku a poté lodí do Afriky,“ popsal složitou cestu kněží.

Traktory neslouží jen tamní farnosti, ale i místním farmářům a rodinám, které si je pronajímají. „Jsou to starší stroje, tak jsme tam pro ně s kolegy postavili dřevěný přístřešek,“ řekl farář.

Se všemi rekonstrukcemi domorodci rádi pomáhají. Poskytnou i vlastní materiál. Ke spolupráci s africkou vesnicí ho přivedlo cestování a studium v Římě. Tam potkal tanzanského kněží Norberta Kinola Kalimangasima, který působí přímo v Mpanze.

Této africké vesnici může přispět každý. Na internetových stránkách www.ifakara.cz je zřízen transparentní účet.