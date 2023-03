Jednou z obcí, ze které se její obyvatelé od čtvrtka nedostanou přímo do Nového Města, patří Vlachovice. „Komplikace si najde ten, kdo je najít chce. Ta uzavírka nás chrání a pomáhá překotnému přesunu lidí. Mně nevadí a místní si na to u nás za ty roky zvykli,“ řekl Deníku starosta Jan Petr. Vlachovičtí, kteří se na šampionát chystají, tak musí jet do centra dění přes sousední obec Rokytno.