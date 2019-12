Pilotní projekt eNeschopenek již funguje v pelhřimovské nemocnici a podle náměstka hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimíra Novotného (ČSSD) odhalil problémy s přípravou softwaru, který se postupně vylaďuje. „Chceme elektronický podpis, ale komplikuje se to tím, že firmy budou schopny připravit fungování elektronické neschopenky, ale ne elektronického podpisu, to přijde až během ledna,“ uvedl Novotný.

Od Nového roku by měla být splněna legislativní povinnost, aplikace umožní vytisknou tiskopis pro zaměstnance a odeslat ho na Českou správu sociálního zabezpečení a zároveň zaměstnavateli. Od prvního února by pak měl zejména z důvodu bezpečnosti fungovat ještě navíc elektronický podpis, a to ve všech nemocnicích kromě jihlavské. Tam bude využívána aplikace, která neumožňuje podepisovat neschopenky elektronicky. Investice budou řádově v tisících. „Už dnes elektronický podpis funguje, jde jen o napojení na elektronickou neschopenku,“ upřesnil Novotný.