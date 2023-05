Úpravy, které by pomohly dopravě v okresním městě, vítá řidič z povolání Miroslav Maša. Podle něj je totiž situace ve Žďáře katastrofální. „Je tu velká hustota aut. Kvůli semaforům jich plynule neprojede dostatek a člověk pak zbytečně čeká. A někteří řidiči, které potkávám, by měli radši vrátit řidičáky. Proto uvítám, když tady budou nové kruháče nebo obchvat,“ popsal taxikář. Nevadily by mu proto ani případné uzavírky. „Týká se to i toho úseku mezi Brněnskou a Jihlavskou ulicí. Dopravě to ve výsledku ulehčí. Nebudou ji zatěžovat kamiony, které jedou do Jihlavy,“ dodal.

Nejsou to přitom jediné práce ve Žďáře na Brněnské ulici. V březnu totiž město začalo budovat kruhový objezd, který propojí obchodní centrum v Brněnské ulici s průmyslovou zónou v Jamské ulici. Okolí staveniště bude pro veřejnost nadále uzavřené. „Budou se tam provádět i práce, které nebudou úplně bezpečné. Proto nechceme, aby si tam tudy lidé zkracovali cestu. Od dubna bude ulice neprůjezdná pro auta, i když jen v jedné části,“ uvedla žďárská mluvčí Blanka Sobolová.

Rekonstrukci žďárských silnic pro tento rok plánuje i Kraj Vysočina. Celkem kraj opraví přes třicet kilometrů silnic II. a III. třídy a šest mostů. U dalších osmi provede rozsáhlejší údržbu. Opravené úseky silnic budou mezi Bohdalovem a Březím nad Oslavou nebo mezi Rožnou a Dolní Rožínkou. Dojde také na rekonstrukci mostů. Po nových budou řidiči jezdit v Olší nad Oslavou, Cikháji, Českých Milovách, Bolešíně, Domaníně nebo ve Vlkově.

Podle starosty Vlkova Jindřich Michala začnou práce na mostu v červnu a potrvají čtyři měsíce. „Jeho součástí je stará kamenná klenba. Ta žel přijde vniveč a bude odstraněna. Místo ní bude kompletně nový a rozšířený most. Spolu s ním vznikne také chodník, který poslouží jako přístupová cesta k chystané zastávce, “ řekl Michal s tím, že most k zastávce dostaví v příštím roce obec.

U Stržanova a Škdlovic vybuduje Kraj Vysočina pro změnu protihlukovou stěnu. V okolí Ořechova, Březejce, Velkého Meziříčí a Měřína v letošním roce pak zahájí opravy návozových tras už dokončené rekonstrukce dálnice D1.

Rekonstrukce silnic na Žďársku:

II/354 Ostrov nad Oslavou - křiž. s II/602 (úseky Zahradiště a Zahradiště – Záseka). - 1,1 km

II/357 Dalečín – Unčín – 0,5 km

II/388 Bohdalov - Březí nad Oslavou - 5,22 km

II/354 křiž. II/602 –Netín - 2 km

III/38710 Rožná - Dolní Rožínka – 4,261 km

II/350 Polnička – křiž. I/37 – 1,35 km

III/35016 Polnička průtah – 0,63 km

II/352 Sázava - křiž. I/19 – 0,65 km

III/3438 hr.kr. PCE – Herálec – 1,7 km

III/36044 Dolní Libochová - křiž.II/389 – 2,14 km

III/3625 křiž. II/362 - Velké Tresné – 1,83 km

Rekonstrukce mostů:

III/35433 Olší nad Oslavou - most ev. č. 35433-2 – celková rekonstrukce

II/350 Cikháj - most ev. č. 350-013 – celková rekonstrukce

III/35725 České Milovy - most ev. č. 35725-4 – celková rekonstrukce

III/36210 Bolešín - most ev. č. 36210-3 – celková rekonstrukce

III/3792 Vlkov - most ev. č. 3792-1 – celková rekonstrukce

III/36035 Domanín - most ev. č. 36035-2 – celková rekonstrukce