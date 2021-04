/ROZHOVOR/ Čím žijí obyvatelé Víru? Celý loňský rok byla jejich hlavním tématem Chudobínská borovice. Unikátní solitér u Vírské přehrady, který se stal Evropským stromem roku 2020. „Měli jsme z toho obrovskou radost. Ale žijeme i dalšími akcemi. Teď jsme například dodělali v místní škole dvě úplně nové třídy. Trvalo to půl roku a vyšlo to na tři miliony korun. Část uhradila dotace,“ říká starosta Víru Ladislav Stalmach.

Starosta Víru Ladislav Stalmach. | Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

Takže lockdown vám tentokrát hrál do karet?

Určitě se hodilo, že děti zrovna nechodily do školy. Bylo to sice neplánované, ale vyšlo to dobře. Většina prací se zvládla v době, kdy byla škola prázdná.