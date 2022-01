Hana Hajnová žije v Telči na Jihlavsku. Pro tamní patrioty je její úspěch v čele strany dobrá zpráva. „Nejsem politik, ale mám samozřejmě radost z toho, že se paní Hajnové ten krok podařil a dostala se tak vysoko. Snad bude díky tomu o našem městě víc vědět. Telč žije tak trochu ve stínu Jihlavy. Třeba se to nyní zlepší,“ prohlásil starosta telčských dobrovolných hasičů Pavel Doskočil.

Tři králové se plavili po Dalešické přehradě, zimní jízdy budou pokračovat

Hajnová věří, že bude Pirátům na celostátním fóru nápomocná. „Mou ambicí je posílit v předsednictvu hlas regionu, kde máme nevyužitý potenciál. Teď se o něj můžeme opřít, zvláště před blížícími se komunálními volbami,“ navrhla Hajnová po svém zvolení.

Podle jejího názoru mají Piráti v krajích celou řadu schopných a pracovitých lidí, díky úspěchu v krajských volbách v roce 2020 je řada z nich i ve vysokých politických funkcích. To je základna, na které by ve funkci místopředsedkyně chtěla stavět.Druhým důvodem kandidatury Hajnové je také pohled na to, jak by Piráti měli nadále fungovat.

Piráti zvolili nové předsednictvo v sobotu. Všechny pozice místopředsedů byly přeobsazeny. Funkční období místopředsedů je stejně jako v případě předsedy - dvouleté.