„Za první hodinu odvolilo šestadvacet voličů a teď za další půlhodinu přibyly čtyři. Lidé tu nestáli ve dvě hodiny, jako minule, ale tak po čtvrt na tři začali chodit a během půl hodiny byla účast slušná,“ řekl člen volební komise Jiří Jíra s tím, že teď už tolik voličů neočekává.

Ani v Kamenici nad Lipou to nebylo se zájmem o volby lepší. „Řekla bych, že dvacet lidí tu možná ani nebylo. Zatím je brzo, ale určitě tu bude slabší účast,“ přemítala členka volební komise okrsku číslo dva u autobusového nádraží Pavlína Cimplová kolem třetí hodiny odpolední.

Do nedalekého kulturního domu přišlo během první půlhodiny volit zhruba patnáct zájemců. Mezi nimi byl i Karel Mastný. „Se současnou situací jsme v podstatě spokojeni. Nic měnit nechceme. Jako důchodci v sedmaosmdesáti letech si už nemáme na co stěžovat. I přes to, že jsme šli dnes s manželkou volit, si ale myslíme, že Senát je zbytečná věc,“ řekl Mastný, který chodí k volbám pravidelně.

Podpořit svého kandidáta přišla do tělocvičny zemědělské školy u autobusového nádraží i Milena Ochotná. „Šla jsem volit, protože se mi líbí pan Štěch. Je to solidní člověk a jeho slovo platí, i když jsem s ním v životě nemluvila,“ řekla Ochotná.

Přísnější nařízení co se týče opatření kvůli koronaviru do volebních místností nedorazila. „Na zemi máme pásku, která určuje, kde mají voliči stát a rozestupy máme i mezi sebou ve volební komisi. Jinak všechno neustále otíráme a dezinfikujeme. A lidé chodí v rouškách,“ popsala Pavlína Cimplová opatření, která se po týdnu nezměnila.