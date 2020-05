Veronika se do školy už opravdu těšila. „Hlavně jsem se těšila na kamarádky. Jsme tři velké kamarádky v jedné třídě, já, Nina a Náťa. Náťu jsem za celou dobu vůbec neviděla. A ani ostatní spolužáky. Ninu jsem ale párkrát potkala, bydlíme ve stejném domě,“ popsala školačka, které už chybělo i společné učení.

Osmiletá Veronika má nejraději prvouku. Doma s maminkou to prý špatné nebylo, ale učení ve škole je podle ní mnohem lepší. „Já jsem měla situaci o něco lepší než ostatní maminky, protože sama učím. Ale stejně to bylo složité. Já učím středoškoláky, a jejich výuka probíhá trochu jinak. Děti na prvním stupni základních škol se ještě hodně učí hrou, takže jsme s Verunkou občas musely improvizovat,“ vysvětlila Kristýna Muchová.

Jíná třída i učitelka

Malé školačce se navíc nechtělo učit každý den. „Hlavně v pátek už se mi nechtělo. Trochu mi to přišlo jako prázdniny. Byla jsem pořád doma a bráška taky do školky nechodil. Chtěla jsem se raději dívat na televizi,“ přiznala školačka, která už předem věděla, jak bude současná školní výuka probíhat, a jaké změny ji i její spolužáky čekají. „Budeme se učit v jiné třídě a budeme mít i jinou paní učitelku. Musíme mít s sebou tři roušky, a také musíme přijít do školy přesně o půl osmé,“ uvedla některé z pokynů školy Veronika Muchová.

„A musí přijít i předem daným vchodem,“ dodala Veroničina maminka.