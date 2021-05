Dřevěné sochy ve Spělkově jsou atrakcí pro návštěvníky, podívejte se

Nepřehlédnutelnou sochařskou výzdobu najdou návštěvníci ve Spělkově na Žďársku. „To si to tam tak vyzdobil místní chalupář. Snad mu to tam vydrží, protože jednou za deset patnáct let přichází do Spělkova velká voda. A ta smete všechno, co jí stojí v cestě,“ řekl Bohuslav Bureš ze Spělkova.

Sochy jsou dílem spělkovského chalupáře. | Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

Velká voda ve Spělkově je důsledkem přívalových dešťů. Podle místních přichází poměrně pravidelně. „Jednou přišla taková průtrž, že voda smetla spodní most. A dostala se i do domů a tekla lidem z oken ven," potvrdila starostka Spělkova Alena Šídlová. „V dědině bylo víc vody, než dole v řece," doplnil její slova Bohuslav Bureš. Unikátní sochařská výzdoba je příjemnou podívanou zejména pro návštěvníky Spělkova. „Snad to tam vydrží, je to hezké a vypadá to, že ho to baví," zadoufali místní.