Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Každý rok návštěvníci fary v České Bělé mohou vidět něco zajímavého, pokaždé jsou to nové a originální kousky. „Letos to jsou dva betlémy, které pocházejí přímo ze svaté země a jsou vyrobené z olivového dřeva. Pak je tu náš farní betlém s figurkou černouška. Ten se do betléma dostal v době, kdy začaly misie do rozvojových zemí,“ dodala Sienská.

Do České Bělé se na výstavu jezdí dívat lidé z různých koutů republiky. Vstup je dobrovolný, výtěžek putuje letos na nátěr střechy kostela svatého Bartoloměje. Výstava je přístupná každý den odpoledne od dvou hodin do pěti. Poslední prohlídka je 30. prosince. Kdo hledá pravou vánoční atmosféru, fara v České Bělé je ideálním místem, kam by měl zavítat.

Přestavba půdy ve škole V Sadech se odkládá, čeká se na dotace

Za betlémářskou tradici se podle faráře Rudolfa Zahálky vlastně zasloužil císař Josef II. Zakázal betlémy v kostelech, a tak si je lidé začali dělat doma. „My výstavu děláme lidem pro radost. Aby sem přišli a našli tu klid a pohodu," dodala s úsměvem katechetka Sienská.

Zvláštností je i rákosový betlém na zahradě fary starý víc než dvacet let. Alena Sienská rákosový betlém vymyslela v roce 1997, ještě v Poličce, kde oba s farářem Zahálkou působili. Od té doby se rozrostl a prošel dvakrát generálkou.

Společně i letos farář Zahálka s katechetkou připravili Ladův betlém, který zabírá celou chodbu fary. Nezapomíná se na žádný detail. I vchodové dveře jsou upravené tak, aby připomínaly venkovské stavení. Po levé straně si návštěvníci mohou povšimnou sáněk, které Alena Sienská spolu s Rudolfem Zahálkou vyrobila podle Ladových obrázků.