Dřevěné, slaměné i plechové: vysočinská výstava láká na unikátní betlémy

Co kus, to originál. Unikátní výstavu betlémů si mohou až do třicátého prosince prohlédnout návštěvníci fary v České Bělé na Havlíčkobrodsku. Betlémy dřevěné, slaměné, plechové, betlémy co hrají koledy. Historické i moderní. Ty všechny jsou dílem betlémářů nejen z Vysočiny, ale i z ostatních míst, například ze Svitav nebo Poličky. Letošní výstava je patnáctá, jubilejní.

Betlémy v České Bělé. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni