Za pomocí dotace města ve výši sto tisíc korun projde opravou fasáda bytového domu v ulici Okružní horní, aby na ní majitelé zachovali takzvané polorozety.

Ve čtvrti už většina domů se zdobnými prvky pocházejících z 50. let minulého století byla v průběhu předchozích let obnovena – někde se je majitelé domů rozhodli uchovat, ač je to finančně nákladnější, jinde zmizely pod polystyrénovým zateplením a novou fasádou.

Žďár architektonicky cenné stavby, což se týká právě domů na Stalingradě, podporuje dotačním programem od roku 2017. „Od té doby i s letošním rokem majitelé opravili pět bytových domů s příspěvkem od města v součtu půl milionu korun. Na obdobné opravy město přispívalo i dříve individuálními dotacemi,“ sdělil mluvčí žďárského městského úřadu Matěj Papáček.