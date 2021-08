V daném úseku je snížená rychlost na sedmdesát kilometrů v hodině. „A od Vysočina areny až za zásobník sněhu je padesátka,“ připomenul Pavel Dostál. „To ale situaci neřeší, cyklistů tam jezdí opravdu hodně. A velká část z nich je naprosto nedisciplinovaná. Jezdí ve skupinkách vedle sebe, strašně těžko se je předjíždí“ dodal.

Potřebu cyklostezky vidí i obyvatelé Vlachovic. Ti zmíněnou komunikaci používají nejčastěji. „Provoz na této silnici vede nevyhnutelně k nějaké nehodě. Je to tam nebezpečné. Navíc cyklistů přibývá a s plánovanou dostavbou Vysočina areny jich zřejmě ještě přibude,“ konstatoval starosta Vlachovic Jan Petr.

Velký provoz je na této silnici zejména o prázdninách, kdy do Vysočina areny na sigletracky míří davy návštěvníků. „A taky v době velkých závodů, jako je třeba závod horských kol. V té době tam pak navíc jezdí auta servisních týmů, které často nestíhají a pak své stroje nešetří. A do toho cyklisté, kteří jezdí vedle sebe. Neuvědomují si, že právě oni jsou ohroženi nejvíc,“ poznamenal Jan Petr.

Cyklostezka vedoucí podél silnice by mnohé vyřešila. Její potřebu vnímají i představitelé Nového Města na Moravě. „Už podnikáme první kroky. Mapujeme vlastníky pozemků podél silnice. Těch se pak musíme zeptat, za jakých podmínek by byli ochotni část svého pozemku prodat,“ řekl novoměstský místostarosta Stanislav Marek.

Právě výkup pozemků by mohl být kamenem úrazu. Vlastníků parcel podél silnice vedoucí z Vysočina areny do Vlachovic je poměrně hodně. „Nejdůležitější je získat pozemky. Pak už se dá nějaký dotační titul na výstavbu cyklostezky napasovat,“ mínil Stanislav Marek.

„Pokud by nedošlo ke shodě s vlastníky pozemků, museli bychom vymýšlet nějaké alternativy. Například lesní cesty. To už by ale nebyla cyklostezka, která by sloužila pro potřeby místních,“ doplnil novoměstský místostarosta.

S tím souhlasí i Vlachovičtí. „Pro nás by to nebylo řešení. Potřebujeme stezku, která by vedla podél silnice,“ přitakal Jan Petr s tím, že on osobně by uvítal cyklostezku vedoucí od Vysočina areny až do Tří Studní.

„Všichni, co přijedou do Vysočina areny, pak směřují nahoru, ne do Nového Města. Všichni chtějí jet do kopců,“ vysvětlil.