Stejnou částku hradí lidé také v porodnici v Novém Městě na Moravě. Naopak v Jihlavě, Havlíčkově Brodě a Pelhřimově jsou služby zcela zdarma. „Otec u porodu ani u císařského řezu nic neplatí. Jeho přítomnost je u nás samozřejmostí. Předporodní kurzy pro páry děláme on-line, též bezplatně. Všichni mají možnost bezplatné virtuální prohlídky porodnice,“ uvádí tisková mluvčí Nemocnice Havlíčkův Brod Petra Černo.

Poplatky za přítomnost otce u porodu v roce 2016 řešil Ústavní soud. „Samotná přítomnost nesmí být jakkoliv zpoplatněna. Nemocnice může pouze za férových podmínek vybírat platbu odpovídající přiměřeným nákladům na nadstandardní prostředky. Zároveň platba nesmí být odrazující pro otce,“ sdělil tehdy soudce zpravodaj Jaromír Jirsa.

Všechny nemocnice na Vysočině mají na svých webech podrobné informace tom, co rodičku a její doprovod v porodnici čeká. Porodní oddělení si mohou pomocí počítače projít virtuálně nejen nastávající maminky z Havlíčkova Brodu, ale i Jihlavy.

Poplatky v porodnicích na Vysočině:

Nemocnice Jihlava – NE

Nemocnice Třebíč – ANO (200 Kč za zapůjčení prádla, školení, občerstvení atd.)

Nemocnice Pelhřimov – NE

Nemocnice Nové Město na Moravě – ANO (200 Kč za náklady spojené s přítomností osoby u porodu)

Nemocnice Havlíčkův Brod – NE

Jihlavská nemocnice má na svém webu i speciální stránku věnovanou hlavně tatínkům. „Porod otci přináší psychologicky kladný prožitek. Někteří otcové, kteří si přáli být u porodu a z jakéhokoliv důvodu nemohli být přítomni, udávají nepříjemné pocity úzkosti a bezmoci. Zkušenosti a prožitky partnerů z porodu mají pozitivní vliv na jejich další soužití. Přítomnost otce u porodu vede k intenzivnějšímu vztahu otec – novorozenec. Předpokládaná rizika přítomnosti otce u porodu se nepotvrdila. Otcové neomdlévají, nechovají se arogantně a nemají po porodu sexuální dysfunkce,“ vyjmenovává nemocnice hned zkraje všechna pozitiva.

S nimi souhlasí i Vladimír J. „Je to opravdu zážitek na celý život. Celou dobu jsem držel Andrejku za ruku. Bylo mi jí líto, jak strašně to muselo bolet, ale věřím, že takto společně to snášela mnohem lépe. A já si pak hned mohl Vojtíška pochovat. Těžko to vylíčit,“ neskrývá radost hrdý otec.