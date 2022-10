Od desátého do šestnáctého října nebude možné odbočit u Tokozu na Pilák, Polničku a zpět. „Na hlavní silnici I/37 bude pokračovat rekonstrukce, která odbočku zablokuje. A od 22. do 23. října bude úplně uzavřený most u Táferny, firma zde bude pokládat nový povrch,“ informoval starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos.