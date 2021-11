Někteří řidiči náklaďáků nedodrželi předepsanou objížďku a zkrátili si cestu ulicemi města. „Asi mi taky něco přijde. Jednou jsem tam jel. Ale více než čtyřicetikilometrová objížďka k tomu, abych se dostal z jedné strany města na druhou, to je fakt síla,“ posteskl si jeden z řidičů, který nechtěl zveřejnit své jméno.

Město je ale v tomto případě nekompromisní. „Ti, co neplnili dopravní obsluhu přímo v Novém Městě, to měli objet. Někteří se ale snažili podvádět a projet úzkými ulicemi města. Často způsobili problém, blokovali dopravu a ostatním znemožňovali hladký průjezd městem,“ komentoval jejich počínání novoměstský starosta Michal Šmarda.

„Jeden kamion byl schopný zablokovat dopravu třeba na čtvrt hodiny. Zvláště když jel přes Malou ulici na Tyršovu. Lidé byli naštvaní a často nám volali,“ pokračoval.

Některé neukázněné řidiče zastavila v ulicích města policejní hlídka. Jiné zaznamenal kamerový systém. „Hlídky to většinou vyřešily pokutou přímo na místě. Pokuty za jízdu náklaďáků městem zaznamenané kamerou teď posíláme,“ sdělil Michal Šmarda.

Dopravní situace v Novém Městě na Moravě byla v posledních několika měsících hodně komplikovaná. Řidičům přidělávala vrásky na čele a i mírnějším povahám často tekly nervy. „Někteří Novoměšťáci říkají, že to bylo největší dopravní peklo za posledních deset let. Asi se s tím dá souhlasit, ale jinak to nešlo. Stavba kruhového objezdu byla velmi důležitá,“ podotkl novoměstský starosta.