Dopravní peklo v Novém Městě: blíží se konec kolon, kruháč bude hotový v říjnu

Dopravní peklo v Novém Městě na Moravě pokračuje. Řidiči se tam den co den musí potýkat s kolonami v místě objížďky. To by mělo už ale brzy skončit. O měsíc dříve, než bylo původně v plánu.

Kvůli výstavbě nového kruhového objezdu musí řidiči objet uzavřené části Masarykovy a Křičkovy ulice. | Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

„Nejhorší situace je v době dopravní špičky. To se v koloně popojíždí doslova krokem. A když navíc jede vlak a auta musí zastavit před přejezdem, pak je to opravdu nadlouho,“ postěžoval si Jiří Uhlíř z Novoměstska. Na vině je výstavba nového kruhového objezdu a s tím spojená objížďka části Masarykovy a Křičkovy ulice. Ulice Tyršova, kterou objížďka vede, je úplně ucpaná projíždějícími vozidly. V době dopravní špičky na ni není téměř možné vjet z okolních ulic. Stavba Vysočiny: uspěla novoměstská hala i Dům přírody, prohlédněte si všechny Přečíst článek › Konec novoměstských dopravních kolapsů se už ale pomalu blíží. Nový kruhový objezd začne řidičům sloužit už zanedlouho. „Měl by být hotový v říjnu. Podařilo se nám to zkrátit o dva měsíce. Začalo se s prací o měsíc dříve a podle původního předpokladu se s dokončením počítalo až v listopadu. Ušetřili jsme jeden měsíc na začátku prací a druhý na konci,“ sdělil starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. Řidiči se tedy budou muset ještě na nějakou dobu obrnit trpělivostí. „Musí to ještě chvíli vydržet. Jen doufám, že nedojde k žádnému překvapení, a že bude skutečně v říjnu hotovo,“ podotkl Michal Šmarda.



