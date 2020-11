„Musíme tam zajít a dopis poslat. Aby Ježíšek Honzíkovi přinesl všechno, co si přeje,“ usmála se Iveta Kupská z Bystřice nad Pernštejnem, maminka pětiletého Honzíka.

Na webových stránkách města najdou zájemci i připravený dopis, který si mohou vytisknout. Děti pak už jen doplní své jméno, věk a bydliště. A samozřejmě seznam dárků, které by chtěly pod vánočním stromečkem najít. Mohou jej napsat nebo nakreslit. Pak už stačí jen dopis podepsat a vhodit do připravené schránky. Ta jim bude v průchodu muzea k dispozici až do 4. prosince. Ovšem pouze v pracovní dny v době od osmi do šestnácti hodin.

Ježíškova pošta je v Bystřici již předvánoční tradicí. „Moc tradic letos dodržovat nemůžeme, tak aspoň tuhle,“ poznamenal starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska.

Další zavedená tradice – rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí - už bude trochu jiná než v předchozích letech. Vánoční strom se sice rozzáří na první adventní neděli, ovšem stejně jako v dalších městech to bude bez účasti veřejnosti. „Strom už je nazdobený a připravený. Z rozhlasu budou hrát koledy a na obrazovce na náměstí se budou střídat vánoční motivy. A poblíž vánočního stromu jsme už zasadili i strom nový. Ten ještě nějaký ten rok bude růst, než ho začneme vánočně zdobit. Pak tam ale bude nastálo,“ informoval Karel Pačiska.

Bystřice rostlý vánoční jehličnan doposud neměla. Každý rok byl do centra města před svátky nějaký dovezen. „Letos k nám přijel až z Velkých Janovic,“ usmál se bystřický starosta.