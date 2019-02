Bystřice nad Pernštejnem – Především na počasí záleží, zda v příštím roce rekreanti u Domanínského rybníku „stihnou“ alespoň část hlavní sezony.

Bez vody je teď Domanínský rybník v Bystřici nad Pernštejnem. | Foto: Helena Zelená Křížová

„Staveniště je předané, rybáři přenesli škeble do Skalského rybníka a přemístili i raky, stavební firma už začala práce, které předcházejí vlastnímu odbahnění,“ popsal bystřický místostarosta Josef Vojta.

„Nyní všechno záleží na počasí. Pokud bude ideální, do konce června příštího roku by mohl být Domanínský rybník odbahněn a následně napuštěn. Rekreanti by se tak možná mohli v závěru léta v rybníku vykoupat,“ sdělil bystřický místostarosta. V opačném případě budou práce skončeny do závěru příštího roku.

Turisté k Domanínskému rybníku míří i v době, kdy se v něm koupat nedá. Vedou kolem něj turistické trasy a navíc někteří skalní obyvatelé tamního kempu nezbytně nevyžadují k rekreaci možnost koupání. Rekreantů však bude logicky méně. „Uvažujeme i o tom, že příští rok dáme provozovatelům stánku s občerstvením slevu na nájmu,“ uvedl Josef Vojta.

Odbahnění rozsáhlé vodní plochy vyjde zhruba na třicet milionů, z čehož 92,5 tvoří dotace. „Jde nám o to, aby rybník byl vhodnou alternativou koupaliště ve městě. Kdo chce více klidu a přírodu kolem, vybere si asi rybník, komu nevadí ruch, půjde na koupaliště,“ poznamenal místostarosta Vojta.