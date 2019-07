Žďár nad Sázavou - Také o letošních prázdninách mohou lidé navštívit jindy ne často volně přístupný Dolní hřbitov v Santiniho ulici. Oproti předchozím letům je však k prohlédnutí nejenom o víkendech, ale každý den.

„Otevřeno je po celou dobu prázdnin od pondělí do neděle, a to vždy od 10 do 16 hodin,“ informoval Vladimír Záleský, farář žďárské „zámecké“ farnosti. Vstup do prvního díla významného architekta Jana Blažeje Santiniho – Aichla na Žďársku zvaného „krchůvek“ je zdarma.