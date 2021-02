Takže zájem o bydlení v Sirákově je?

Je, ale hlavně z řad místních obyvatel. Mladí lidé chtějí zůstat tady, nepřemýšlí o tom, že by se stěhovali jinam. Jsou tady zvyklí. Bydlí tu jejich rodiče a oni zde chtějí bydlet taky. Je tady hezky a je tu klid.

Zájem přistěhovat se do Sirákova odjinud není?

Moc ne. Je to daleko na dojíždění jak do Žďáru nad Sázavou, tak do Jihlavy nebo do Polné. A v zimě je to o to problematičtější.

Máte stavební parcely, které můžete nabídnout těm, kdo by zájem měli?

Plánujeme v průběhu dvou let vytvořit deset nových stavebních parcel. V podstatě pro místní obyvatele.

Budete prodávat hotové, zasíťované parcely?

V současné době už jednáme o stavebním povolení. V průběhu letošního roku bychom je chtěli zasíťovat. V příštím roce bychom tam udělali cestu a ke konci roku už by mohly být parcely na prodej. Ale uvidíme, jak to všechno vyjde, protože teď realizujeme další velkou investici.

Jakou?

Vodovodní přívodní řad. Ten stávající je v havarijním stavu, takže letos na jaře by se mělo začít se stavbou nového. Společně s touto stavbou plánujeme i rekonstrukci vodojemu. Ten je ze sedmdesátých let minulého století.

Alfou a omegou velkých projektů jsou peníze. Máte našetřeno nebo si budete brát úvěr?

Máme naspořeno. Budeme si to financovat sami. Nebudeme si brát úvěr a nebudeme na to mít ani dotaci.

Zrekonstruujete vodovod, co kanalizace, tu v obci máte?

Nemáme. Ale plánujeme do budoucna kanalizaci i nový rybník, který by plnil funkci kořenové čističky. Teď se k tomu vyjadřují příslušné úřady.

To plánujete vybudovat kdy?

Tak v horizontu pěti let. A kromě toho chceme také opravit hasičskou zbrojnici. Už máme vypracovaný projekt. Máme v Sirákově velice aktivní sbor dobrovolných hasičů. Organizují akce a taky se věnují mládeži. Takže jsme se rozhodli vytvořit jim lepší zázemí.

To chcete stihnout kdy?

Také asi tak v horizontu pěti let. Měla by to být budova se šatnami i s klubovnou a s garáží pro hasičskou techniku. Místní hasiči mají mimo jiné i starou koňskou stříkačku, se kterou jezdí v dobových uniformách po různých akcích a pořádají ukázky historického hašení.

Na to, jak je Sirákov malý, máte plánů opravdu hodně. Budete na to všechno mít?

Věřím, že ano. Dokážeme hodně ušetřit. Spoustu věcí si děláme svépomocí. A na hasičskou zbrojnici chceme požádat o dotaci. Ta bývá okolo osmdesáti procent. Takže věřím, že budeme mít na všechno.